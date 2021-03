Lenovo développe les cartes graphiques Radeon RX 6800 XT et RX 6900 XT Edition LEGION.



Lenovo et AMD semblent développer un partenariat exclusif avec les produits pour clients/postes de travail. Après l'exclusivité accordée à Lenovo pour la vente de stations de travail équipées de processeurs Ryzen Threadripper PRO, les deux sociétés semblent collaborer dans le domaine des cartes graphiques. Des images des nouvelles cartes graphiques Lenovo Radeon RX 6800 XT et RX 6900 XT LEGION Edition sont apparues sur les médias sociaux chinois. À ce stade, il n'est pas clair si Lenovo a conçu ces cartes ou si les concepteurs des cartes graphiques de référence du MBA d'AMD (fabriquées par AMD) ont prêté main forte.















En regardant l'élément de conception de la pierre angulaire "R" illuminée en rouge, on ne peut pas exclure la possibilité que la carte soit conçue et fabriquée par le même OEM que les cartes MBA de référence. L'utilisation de la pierre angulaire "R" remonte à la série Radeon RX Vega. La police de caractères du "R" a depuis été mise à jour pour correspondre au dernier logo Radeon. Ailleurs sur la carte, nous voyons un grand logo "Radeon RX 6x00 XT" sur le dessus de la carte, qui est éclairé en RGB. La carte Butch à trois fentes semble être légèrement plus grande que la carte de référence RX 6800 XT/RX 6900 XT, tirant sa puissance d'une paire de connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches.



Le long de la plaque arrière métallique, nous voyons un grand logo illuminé de LEGION, la marque de PC de jeu de Lenovo. Vous trouverez ci-dessous des captures d'écran de l'animation. Regardez-le GIF animé dans le lien source ci-dessous. Pour l'instant, nous ne savons pas si cette carte est réservé à la Chine, ni comment elle est commercialisée, si elle est vendue seule comme n'importe quelle carte de détail AIB, ou si elle est préinstallée sur les PC LEGION, tels que les ordinateurs de bureau LEGION 7000P 2021.



