La nouvelle surface du GPU Intel DG2 HPG pourrait alimenter une famille de produits.



Il semble que le DG2 d'Intel se réfère à un certain nombre de produits HPG (High Performance Graphics) au sein de la même famille, des rumeurs faisant état d'un possible total de six produits graphiques différents basés sur la dernière architecture graphique haute performance de la société - et ses débuts sur le marché des produits discret haute performance. Il a été confirmé que les produits DG2 d'Intel ne seront pas fabriqués en interne, via la technologie SuperFin 10 nm d'Intel, mais avec le recours à la technologie de fabrication 6 nm de TSMC, partenaire de la fonderie.











Il semble que le lancement du DG2 soit actuellement prévu sur la base de trois configurations de puces différentes : la première est la DG2 512EU, qui alimentera la plus performante, une unité d'ombrage 4096, une GDDR6 de 8 Go/16 Go et une carte graphique à bus de 192 bits. Une autre puce est le DG12 384EU, dont la surface est estimée à ~190 mm², disponible dans trois configurations différentes d'unités d'ombrage : 3072 unités d'ombrage, avec une mémoire GDDR6 de 6/12 Go et un bus de 192 bits ; 2048 unités d'ombrage, qui réduit la mémoire allouée à des configurations de 4/8 Go et un bus de mémoire de 128 bits ; et enfin, la configuration d'unité d'ombrage 1536, avec un maximum de 4 Go de mémoire GDDR6 sur le même bus de 128 bits.



La dernière puce (actuelle) de la famille DG2 est la DG2 128EU, avec des configurations 128EU et 96EU (1024 et 768 unités d'ombrage, respectivement) transportant 4 Go de VRAM sur un bus 64 bits assez étroit. Nous verrons si ces fuites se matérialisent réellement dans les produits finaux d'Intel, et si ces choix de conception sont les meilleurs possibles, compte tenu de la technologie d'Intel, afin d'assaillir la partie à deux joueurs qu'est le marché des graphiques discrets et de haute performance.



VIDEOCARDZ