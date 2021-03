Valheim : Aperçu de l'accès anticipé.







Si vous me demandiez si j'aime Valheim, je sais exactement quelle serait ma réponse. Je dirais quelque chose du genre : "Valheim est certainement un jeu incroyablement populaire, et beaucoup de gens en parlent. Rien que par ce facteur, vous devez accepter qu'il a du succès et que beaucoup de gens l'apprécient, et cela avant de prendre en compte les chiffres de vente, un chiffre si astronomique que les nouveaux venus d'Iron Gate Studio n'auront probablement plus jamais à se soucier de l'argent".



Si je décidais de ne pas donner de réponse à un politicien, je dirais que j'aime Valheim, mais que je ne l'aime pas non plus. Je me suis retrouvé plus absorbé avec Valheim qu'un verre de scotch récemment versé ne l'est dans mon foie. En même temps, je me suis aussi demandé pourquoi je continue à jouer le jeu à chaque séance, alors qu'il s'agissait de séances marathon. Même en tenant compte de cela, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir sur Valheim.







J'ai l'impression d'avoir joué à presque tous les jeux de survie depuis la sortie de Minecraft et d'avoir fait passer le sous-genre en mode overdrive. Rust a été le premier à vraiment m'absorber, en me connectant quand il a été publié en premier accès, mais j'ai finalement quitté quand je n'avais plus de monde pour Rust. Depuis, j'ai vécu 7 jours pour mourir, La forêt, La longue nuit, Subnautica, Ne pas mourir de faim, Arche : la survie a évolué, DayZ, H1Z1, SCUM, Terraria, et bien d'autres. Tout cela pour dire que les jeux de survie sont devenus les prochains tireurs réalistes et sont maintenant supplantés par l'open-world en tant que passe-partout pour ceux qui n'ont plus d'inspiration.



À moins qu'il n'y ait une raison de le faire, pour attirer les gens et leur donner envie d'explorer. Pour certains, c'est d'autres personnes. C'est pourquoi Rust et DayZ ont toujours autant de succès. Pour d'autres, c'est le cadre qui le fait, c'est pourquoi Subnautica, Raft, et The Long Dark sont si bons. Ensuite, vous avez la créativité, la force motrice derrière l'empereur inégalé du genre, Minecraft. Valheim est rare. Valheim cherche à pousser les trois simultanément et, sans doute, réussir.



Se faire lâcher dans ce nouveau monde par un oiseau géant, vous avez une tâche simple : survivre. Vous avez deux tâches. Survivre, et tuer les cinq abandonnés. Au moins, il y en a cinq en ce moment. Ce sont des combats de boss au sens propre du terme, offrant un défi gigantesque allant d'Eikthyr, un Rudolph électrique géant, à Moder, un dragon de glace géant tout droit sorti de Skyrim. Vous les combattez en les énervant essentiellement en mettant quelques têtes, ou bébés, de leurs animaux ou sujets respectifs sur leurs podiums.



C'est la boucle de courant de Valheim. Vous vous installez quelque part, vous vous aventurez pour collecter des ressources tout en essayant de survivre contre les pires et les plus dangereuses créatures. La plus grande menace pour votre survie ? Les arbres. Coupez-en un, et une grosse bûche pourrait vous tomber sur la tête. Une fois que vous avez fait vos réserves ou que les choses deviennent trop dangereuses, vous retournez entreposer le matériel, cuisiner un peu de nourriture et, avec un peu de chance, vous aurez la possibilité d'améliorer votre équipement ou même de commencer à fabriquer du nouveau matériel plus performant, ce qui vous permettra de faire un pas en avant dans votre conquête de ce nouveau monde.







Jusqu'à présent, les problèmes de Valheim sont liés aux écarts entre ces patrons. Ils peuvent se sentir incroyablement longs. Le plus grand écart que j'ai rencontré jusqu'à présent est celui entre le premier et le deuxième patron. Vous commencez à faire le mien, à explorer la forêt noire, à faire face aux nains gris et aux squelettes. C'est le début de la phase intermédiaire, et c'est vraiment une période difficile. Honnêtement, plus vite vous pourrez passer à autre chose, que ce soit en faisant équipe avec d'autres ou en vous faisant donner le matériel dont vous avez besoin, mieux le jeu se déroulera.



La répétition, la limitation et l'absence de but sont ce qui finit par me tuer dans la plupart des jeux de survie. Je n'ai pas besoin d'un jeu pour me donner un but ; je peux faire tout le truc du bac à sable. Depuis Minecraft, j'ai été essentiellement la version jeu vidéo de Kevin McCloud. J'aime construire ma propre super maison, une qui est à la fois esthétique et fonctionnelle en fonction du monde dans lequel elle se trouve. Valheim en a brillamment tiré parti grâce à une mécanique de construction solide.



Ils ne sont pas parfaits, et certains d'entre eux sont ennuyeux. Le bois se dégrade beaucoup trop quand l'eau le touche. Les bâtiments en bois durent des années, il faudrait donc les modifier, ne serait-ce que parce que le jeu semble obsédé par l'idée de montrer ses fantastiques mécanismes de tempête - les coups de vent, la pluie qui vous frappe et tout ce qui vous entoure, et les vagues qui commencent à monter.



Je trouve rarement des jeux où le temps ajoute autant d'atmosphère, mais ce sont les petites choses qui comptent. Cela comprend d'autres aspects de la construction, notamment la nécessité de construire dans une cheminée. Vous avez besoin d'un feu à l'intérieur pour la chaleur, mais si vous n'avez pas de ventilation, vous étoufferez dans votre sommeil. Ceci est accentué par une fumée et un brouillard très impressionnant, qui rendent une journée très brumeuse presque aussi atmosphérique que Silent Hill.



Au moins visuellement. La terreur n'est pas au même niveau. Cela ne veut pas dire que vous ne trouverez pas de moments d'horreur. La première fois que vous vous promènerez dans les bois sombres et que vous rencontrerez un troll, vous aurez droit à beaucoup de jurons, de récriminations, puis à la mort. Vous devrez trouver un moyen de récupérer vos objets, puis de contourner le troll jusqu'à ce que vous soyez suffisamment équipé pour battre l'énorme git. Le monde n'est pas rempli de ces monstruosités sans chef. Pas encore, en tout cas. Il y en a assez pour rendre tout long voyage dangereux pour votre santé.







Des petites choses qui s'ajoutent aux grandes. La synergie. C'est ce qui rend Valheim impressionnant et agréable à jouer, même pendant le grind, dont il y a trop. Manger une alimentation équilibrée composée de viande, de fruits et d'un peu d'hydromel résistant au gel vous permettra d'améliorer votre santé et votre endurance. Ce n'est pas en se mettant à niveau. Bien sûr, l'amélioration de vos compétences, qui se fait par l'utilisation, comme dans un jeu de parchemins pour aînés, vous donnera un bonus en termes d'endurance, de dégâts, etc.



Conformément à l'idée que les petites choses et la synergie sont ce qui rend Valheim si attrayant, vous avez l'esthétique. Vous avez la fumée et le brouillard, le vent et la pluie, et un excellent système d'éclairage. Tout cela se combine avec un design visuel qui, autrement, aurait l'air vieux ; au lieu de cela, il parvient à être superbe. C'est avant de construire votre bateau et de commencer à naviguer sur l'océan, à rencontrer les autres biomes, et à voir les créatures, les cachots et tout ce que le monde a à offrir.



Donc, la question originale est de savoir si j'aime Valheim. Je l'aime, mais je sais aussi que je suis proche du stade où je ne le reprendrai pas - sauf si je suis avec un groupe d'autres personnes - pendant un certain temps. La tradition suffit à m'attirer. Les mécaniciens m'ont donné quelques séances gigantesques alors que je continue à construire ma maison. J'en arrive à un point où je me rends compte que le fait de m'amuser tout seul entraîne trop de répétitions, ce qui, je le sais, arrive beaucoup plus tôt pour moi que pour la plupart des autres personnes.



Est-ce que je recommande cette méthode, bien qu'elle soit en accès précoce ? Oui, je le recommande. Le travail acharné est déjà assez impressionnant depuis Iron Gate, on peut dire que cela vaut déjà l'argent que vous allez payer pour cela, et il y a tellement de potentiel pour ce qui va suivre dans les mois et les années à venir.



