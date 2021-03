TECHPOWERUP nous propose le test de la : EVGA GeForce RTX 3060 XC.



Nous avons avec nous la GeForce RTX 3060 XC d'EVGA, l'offre premium de conception sur mesure de la société, basée sur la nouvelle carte graphique GeForce RTX 3060 "Ampère". Le RTX 3060 sera sans doute le SKU le plus important pour NVIDIA de cette génération, car le SKU xx60 a tendance à se situer en haut de la courbe de volume en cloche, le haut de gamme à droite et l'entrée de gamme à gauche. NVIDIA a eu beaucoup de succès en ciblant ce segment de marché appelé "sweetspot", qui remonte à la 9600 GT. Le nouveau RTX 3060 est conçu pour être la parfaite option de mise à niveau pour ceux qui jouent encore sur le GTX 1060 6 Go "Pascal", avec un prix de départ de 329 $, qui, espérons-le, tiendra car NVIDIA prétend avoir conçu la puce pour être lente au crypto-mining. Il faudra voir comment cela fonctionne.







La nouvelle architecture GeForce "Ampere" qui équipe le RTX 3060 marque la deuxième génération de la technologie RTX, qui combine les nouveaux cœurs CUDA Ampere avec les performances mathématiques simultanées FP32+INT32, les cœurs RT de deuxième génération qui doublent les performances d'intersection par rapport à la génération précédente, le matériel pour les effets de flou de mouvement raytracé, et les cœurs Tensor de troisième génération qui exploitent le phénomène de rareté dans les réseaux neuronaux pour augmenter considérablement les performances d'inférence AI.



Le RTX 3060 est basé sur le nouveau silicium "GA106" de 8 nm qui fait ses débuts sur la plate-forme de bureau, la plus petite puce "Ampère" lancée jusqu'à présent. Le RTX 3060 est livré avec 3 584 noyaux CUDA Ampère, 112 noyaux Tensor de 3e génération, 28 noyaux RT Ampère, 112 TMU et 48 ROP. NVIDIA a amélioré l'offre en doublant la quantité de mémoire par rapport au RTX 2060, jusqu'à 12 Go. La largeur du bus mémoire et le type de mémoire sont inchangés - 192 bits GDDR6. L'horloge mémoire a été légèrement augmentée à 15 Gbps.



La carte EVGA GeForce RTX 3060 XC est conçue comme une carte compacte qui offre toutes les caractéristiques du RTX 3060 et de l'architecture Ampère sans pour autant exagérer en termes de refroidissement ou de bling. Elle s'intègre dans la plupart des tours de bureau et ne nécessite qu'un seul connecteur d'alimentation. EVGA a tout de même réussi à retirer sa carte à circuit imprimé à passage unique, qui laisse passer le flux d'air de l'un des deux ventilateurs. Il faut également disposer d'un overclock d'usine, qui fait fonctionner la carte à 1882 MHz (contre 1777 MHz de référence). EVGA propose la carte à 390 Dollars.



