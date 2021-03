THE GURU3D nous propose : Rivatuner Statistics serveur en version 7.3.0 Final.



Vous pouvez télécharger ici le serveur de statistiques RTSS Rivatuner. Ceci est la page d'accueil officielle de Rivatuner. Initialement conçu comme une petite application d'aide pour l'utilitaire de carte graphique RivaTuner, le serveur de statistiques RivaTuner est devenu de facto un fournisseur de services de surveillance de la fréquence d'images, d'affichage à l'écran et de capture vidéo haute performance pour d'autres utilitaires de carte graphique.



Nous avons publié la version bêta de RTSS 7.3.0. Build 21053 est disponible en téléchargement ici sur le seul site officiel où vous pouvez le télécharger. Veuillez ne pas le télécharger ailleurs, car vous ne savez jamais ce que vous installez. Nous vous suggérons toujours de télécharger le dernier paquet bêta complet de MSI Afterburner qui comprend toujours une version stable de RTSS : Cliquez ICI.







Remarque : Votre superposition ne fonctionne-t-elle plus après la mise à jour ? Veuillez effectuer une désinstallation complète de RTSS et AfterBurner (avec suppression des profils) et effectuer une installation CLEAN de celui-ci.



Caractéristiques :



- Le serveur fournit un support de surveillance de la fréquence et du temps de trame aux applications clientes. Des statistiques sur la fréquence et le temps de trame sont collectées pour les applications DirectX, OpenGL et VULKAN. Les statistiques peuvent être affichées à l'écran ou fournies aux applications clientes connectées au serveur.

- Le serveur fournit des statistiques sur l'utilisation de l'accélération 3D aux applications clientes. Les clients peuvent utiliser les statistiques pour déterminer si des applications 3D sont actuellement en cours d'exécution et appliquer différents profils matériels en fonction de celles-ci.

- Le serveur fournit un support d'affichage à l'écran aux applications clientes. Les clients peuvent afficher n'importe quel texte d'information sur l'écran

- Affichage dans les applications DirectX et OpenGL. Le serveur peut également être utilisé comme une solution autonome de surveillance du débit d'images et afficher ses propres statistiques de débit d'images dans l'affichage à l'écran.

- Le serveur fournit un support de capture d'écran sur le bureau et dans le jeu aux applications clientes. Les formats de capture d'écran BMP, PNG et JPG sont pris en charge.

- Le serveur fournit aux applications clientes un support de capture vidéo en temps réel et en jeu très performant.

- L'encodage vidéo RTV1 personnalisé et MJPG natif, non compressé et à haute performance, l'encodage avec des codecs externes tiers compatibles VFW (par exemple Lagarith ou x264vfw) et l'encodage H.264 accéléré au niveau matériel via Intel QuickSync, NVIDIA NVENC et AMD VCE sont pris en charge conjointement avec une large gamme d'options supplémentaires liées à la capture vidéo, la capture audio stéréo et multicanal multisource (pour Windows Vista et plus récent) avec prise en charge du Push-To-Talk. La fonctionnalité des produits de capture vidéo commerciaux coûteux est désormais accessible à tous, absolument gratuitement ! Il n'est plus nécessaire d'acheter un logiciel de capture vidéo dédié !

- Prise en charge de la limitation de la fréquence d'image. La limitation de la fréquence d'images pendant le jeu peut aider à réduire la consommation d'énergie et améliorer l'expérience de jeu en supprimant l'effet de bégaiement indésirable causé par les fluctuations de la fréquence d'images.

- Architecture extensible par l'utilisateur. Vous pouvez exprimer votre créativité et concevoir vos propres skins pour le serveur de statistiques RivaTuner, créer une localisation pour votre langue maternelle, utiliser le serveur pour afficher tout texte personnalisé en affichage à l'écran directement à partir de votre propre application et bien d'autres choses encore !



Exigences du système :



- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 (versions x86 et x64) avec tous les droits d'administration,

- Toute carte graphique compatible DirectX, Vulkan ou OpenGL.



Limites connues :



- Le serveur de statistiques RivaTuner peut être incompatible avec certains logiciels tiers d'affichage à l'écran (par exemple, XFire ou Steam In-Game Chat). La limitation n'est pas spécifique à notre produit, de nombreux produits tiers sont conçus pour être les seuls produits d'affichage à l'écran dans le système et pour bloquer leur propre fonctionnalité lorsqu'un autre logiciel d'affichage à l'écran est en cours d'exécution,

- Les systèmes anti-fraude de certains jeux en ligne peuvent restreindre l'utilisation de l'affichage à l'écran et bloquer la connexion au serveur lorsque le serveur de statistiques RivaTuner est en cours d'exécution,

- La performance du codeur RTV1 dans les applications 64 bits est actuellement inférieure à celle des applications 32 bits

- Le mode d'accrochage furtif n'est actuellement pas pris en charge dans les applications 64 bits, il est donc fortement déconseillé d'utiliser d'autres logiciels d'affichage à l'écran 64 bits en conjonction avec le serveur de statistiques RivaTuner.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Nous avons quelques vidéos Youtube supplémentaires montrant certaines des nouvelles fonctionnalités :



- Test du plugin d'éditeur de superposition (éditeur hypertexte visuel) dans RTSS 7.3.0 : Cliquez ICI,

- Quelques améliorations supplémentaires dans le plugin de l'éditeur hypertexte visuel : Cliquez ICI,

- L'éditeur hypertexte RTSS 7.3.0 devient de plus en plus puissant : Cliquez ICI.



Version 7.3.0 version finale



- La synchronisation de la ligne de balayage ne cesse plus de fonctionner dans les applications OpenGL lorsque le support OSD est désactivé au niveau du profil de l'application,

- Correction d'une fuite dans la couche de bootstrap de Vulkan,

- Correction d'un crash sur la capture de captures d'écran dans Cyberpunk 2077 lorsque le mode HDR scRGB est activé,

- Amélioration de la compatibilité avec les applications Vulkan utilisant plusieurs instances et dispositifs Vulkan,

- Divers nettoyages de la couche d'amorçage de Vulkan et du rendu de superposition de Vulkan visant à améliorer la compatibilité avec la couche de validation de Vulkan,

- Ajout d'un autre moteur de rendu asynchrone à l'écran pour les applications Vulkan présentant des images de la file d'attente de calcul (id Tech 6 et jeux de moteur plus récents comme Doom 2016 et Dooom Eternal). La mise en œuvre utilise le concept original d'AMD de rendu asynchrone hors écran par superposition et le principe de la combinaison asynchrone avec un framebuffer directement à partir du pipeline de calcul avec un shader de calcul sans bloquer les pipelines de calcul/graphiques. L'entrée PresentFromCompute dans le modèle de profil global est désormais fixée à 1 par défaut et permet une nouvelle mise en œuvre asynchrone. Il est recommandé d'activer l'ancienne implémentation synchrone uniquement pour les comparaisons de performances et pour estimer la différence de performance entre les nouvelles et les anciennes implémentations,

- Amélioration de la compatibilité avec les applications Direct3D1x multithreads, utilisant plusieurs appareils Direct3D et chaînes d'échange et présentant simultanément des trames sur celles-ci à partir de différents threads (par exemple, Windows Terminal).



Diverses améliorations de compatibilité dans le moteur du crochet :



- Désormais, toute application peut se manifester comme incompatible avec les superpositions/crochets du serveur de statistiques RivaTuner, soit en déclarant une variable exportée spéciale nommée (méthode recommandée et préférée pour l'implémentation au niveau EXE), soit en définissant une variable d'environnement de processus (autre méthode pour l'implémentation au niveau DLL). Ainsi, les applications incompatibles avec le serveur de statistiques RivaTuner peuvent empêcher sa fonctionnalité d'accrochage de l'API avec seulement quelques lignes de code au moment de la compilation sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un profil d'exclusion du côté du serveur de statistiques RivaTuner,

- Ajout d'un mappeur de profil extensible par l'utilisateur au chargeur de profil. Le mappeur permet au serveur de statistiques RivaTuner de mapper plusieurs noms d'exécutables correspondant à des jokers spécifiques (par exemple vegas130.exe, vegas140.exe, etc. pour différentes versions de Sony Vegas) dans un seul fichier de profil, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de créer des profils d'exclusion pour chaque version de cette application indépendamment,

- Ajout d'une liste de déclencheurs d'injection ignorés extensible par l'utilisateur. Semblable à la liste des déclencheurs de délais d'injection, la liste des déclencheurs d'ignorance d'injection permet de définir l'ensemble des modules DLL, ce qui empêchera le serveur de statistiques RivaTuner d'injecter le processus cible lorsque l'un de ces modules est détecté dans le contexte du processus. Cette fonctionnalité vise à exclure de l'accrochage les applications utilisant des bibliothèques GUI typiques accélérées par le GPU. La liste comprend actuellement les bibliothèques de cadres WPF (PresentationFramework.dll et PresentationFramework.NI.dll), de sorte que toutes les applications WPF sont exclues du hook maintenant,

- Le désassembleur de temps d'exécution 32 bits amélioré offre une meilleure compatibilité avec les applications 32 bits lorsque le mode furtif est activé,

- Ajout de la prise en charge de l'accrochage Direct3D12 pour les modifications du runtime Direct3D12 introduites avec KB4598291.



Amélioration de l'API hôte du serveur de statistiques RivaTuner :



- La nouvelle API de localisation permet aux plugins d'utiliser la fonctionnalité de traduction multilingue de l'hôte pour localiser l'interface graphique du plugin,

- La nouvelle API de prévisualisation de l'affichage à l'écran permet aux plugins de rendre l'affichage à l'écran en plus du frambuffer Direct3D spécifié par l'appelant et de rapporter la position et l'étendue de chaque couche rendue à l'écran. L'API de prévisualisation de l'affichage à l'écran peut être utilisée pour mettre en œuvre une fonctionnalité d'édition visuelle de l'affichage à l'écran,

- Ajout de la fonction API PickColor, permettant aux plugins d'utiliser la fenêtre de dialogue avancée du sélecteur de couleurs de l'hôte.



Amélioration de la mise en œuvre du formatage hypertexte de l'affichage à l'écran :



- Diverses corrections dans l'alignement, la tabulation dynamique, le positionnement et l'analyse des balises d'espacement arrière;

- Ajout de balises de définition des couches. Chaque couche définie à l'intérieur de l'hypertexte est traitée par l'analyseur comme un bloc de texte indépendant et la nouvelle API de prévisualisation de l'affichage à l'écran est capable de signaler la position et l'étendue de chaque couche rendue indépendamment. Veuillez noter que les balises de définition des calques affectent également le calcul de l'étendue du texte, de sorte que les objets intégrés de hauteur et de largeur zéro définis à l'intérieur du calque ne couvrent que leur surface au lieu de toute la zone d'affichage à l'écran,

- Ajout de la prise en charge des balises de contournement. Par défaut, l'étendue de la couche est définie par le contenu hypertexte, mais vous pouvez forcer l'étendue de la couche à être plus grande que l'étendue réelle du contenu avec la nouvelle balise d'annulation de l'étendue. La balise permet également d'aligner le contenu de la couche par gauche/droite/haut/bas ou de le centrer horizontalement/verticalement,

- Ajout du support des balises de chargement d'images. Les balises permettent à l'analyseur de charger et d'intégrer une image PNG personnalisée dans la texture de la police d'affichage à l'écran,

- Ajout de la prise en charge des balises d'incorporation d'images. Les balises vous permettent de rendre une partie de l'image de la texture de la police On-Screen Display en hypertexte. Cela vous permet d'afficher des logos personnalisés ou des séquences d'images animées dans la fenêtre d'affichage à l'écran,

- Ajout du support des balises de contournement par défaut. Les balises sont destinées à être utilisées par paires, pour démarrer et arrêter les blocs par défaut à l'intérieur de l'hypertexte. La première balise démarre le bloc, stocke les attributs de formatage de l'hypertexte par défaut (couleur du texte, taille, etc.) et enregistre les attributs de formatage de l'hypertexte actuellement appliqués comme nouveaux paramètres par défaut. De cette façon, les valeurs par défaut définies par l'utilisateur sont appliquées avec les balises de couleur ou de taille de texte par défaut dans le bloc d'annulation des valeurs par défaut. La balise suivante termine le bloc et restaure les attributs de formatage hypertexte par défaut précédemment enregistrés,

- Modification de l'interprétation de la taille des objets intégrés. Les valeurs de taille positives sont maintenant traitées comme des pixels zoomés au lieu de pixels fixes,

- Ajout d'une nouvelle balise hypertexte , permettant d'afficher le nom de l'exécutable du processus accroché dans l'affichage à l'écran,

- Ajout d'une prise en charge du drapeau à échelle automatique pour les graphiques intégrés

- Ajout d'un nouveau type de plugins : les plugins clients. Le serveur de statistiques RivaTuner est conçu pour agir comme un processus serveur, qui fonctionne de manière passive et fournit différentes fonctionnalités (rendu d'affichage à l'écran, capture d'écran et de vidéo, benchmarking, etc.) à de multiples applications clientes qui y sont connectées (par exemple, MSI Afterburner). L'interface graphique de ces fonctionnalités est normalement située du côté de l'application client. Les nouveaux plugins clients permettent d'intégrer l'interface graphique pour ces fonctionnalités directement dans le serveur de statistiques RivaTuner, sans avoir besoin d'exécuter des applications client supplémentaires. La nouvelle architecture des plugins clients est donc destinée à ceux qui préfèrent utiliser le serveur de statistiques RivaTuner comme une solution autonome sans MSI Afterburner.



Le SDK comprend désormais les plugins clients open source suivants :



- Le plugin HotkeyHandler est un processeur de raccourcis clavier intégré, qui fournit et démontre la mise en œuvre des fonctionnalités suivantes : Gestionnaire de touches de raccourci à faible latence basé sur DirectInput, similaire à celui de MSI Afterburner,

- Ensemble complet de fonctionnalités standard basées sur des raccourcis clavier, disponibles dans le client MSI Afterburner et basées sur l'API du serveur de statistiques RivaTuner. Cela comprend le contrôle de la visibilité de l'affichage à l'écran, l'activation/désactivation du limiteur de fréquence d'images, la capture d'écran, la capture vidéo et la fonctionnalité d'évaluation comparative. Toutes ces fonctionnalités peuvent désormais être utilisées dans un scénario d'utilisation autonome du serveur de statistiques RivaTuner,

- Jusqu'à 4 touches de raccourci supplémentaires programmables et polyvalentes pour modifier le profil. Vous pouvez lier à ces touches presque toutes les actions liées à la modification de profil, par exemple l'augmentation ou la diminution de la limite de fréquence d'images, le basculement entre plusieurs limites de fréquence d'images prédéfinies, l'augmentation ou la diminution de l'index de ligne de balayage pour le mode de synchronisation de ligne de balayage, le zoom OSD avant/arrière, l'activation ou la désactivation des crochets globaux et bien d'autres choses encore,

- Le plugin OverlayEditor est un éditeur visuel hypertexte avancé, qui vous offre plus que tout autre overlay existant actuellement. De nombreuses études commerciales indépendantes et équitables ont récemment été menées sur les superpositions, affirmant qu'il est absolument impossible de développer l'édition de superpositions visuelles dans des applications gratuites et que, du point de vue des fonctionnalités, toutes les superpositions gratuites sont des produits de second rang par rapport aux produits commerciaux. Nous avons décidé de relever le défi, d'éclater cette bulle de marketing et de fournir le plugin avec une telle fonctionnalité gratuitement à tous ceux qui croient encore aux principes de distribution de logiciels système libres comme nous. Ce plugin a donc été développé à partir de zéro en quelques semaines seulement.



Il est livré avec un code source entièrement ouvert inclus dans le SDK, vous pouvez donc y jeter un coup d'œil et l'améliorer ou simplement voir si ce genre de fonctionnalité est vraiment un développement de la science des fusées :



- Interface graphique unifiée et extrêmement flexible pour l'édition de la mise en page des superpositions, qui peut être utilisée en combinaison avec tous les principaux cœurs de surveillance du matériel les plus populaires disponibles sur le marché : HwINFO64, AIDA64 ou MSI Afterburner. Souhaitez-vous ajouter quelque chose d'autre, par exemple GPU-Z ? Ce n'est pas un problème, cela peut être facilement fait par n'importe quel développeur débutant en quelques heures seulement car le plugin est complètement open source. Votre disposition de superposition peut être facilement adaptée à n'importe quelle application de fournisseur de données de surveillance du matériel et elle aura exactement le même aspect et restera exactement la même richesse de fonctionnalités. Avec une telle architecture modulaire, l'application de rendu et d'édition de superposition est complètement découplée du noyau de surveillance du matériel, de sorte qu'il est extrêmement facile de résoudre les problèmes de compatibilité liés à la surveillance du matériel et de passer à une autre application de fournisseur de données de surveillance du matériel. Cette architecture modulaire est un avantage et non un inconvénient.

Le plugin fournit des sources de données internes, qui sont mesurées par le serveur de statistiques RivaTuner lui-même (par exemple framerate, frametime, minimum/maximum/moyenne/1%/0,1% de framerates faibles pour le mode benchmark). Ces sources de données peuvent être utilisées en superposition telles quelles, sans qu'il soit nécessaire d'exécuter en arrière-plan une application supplémentaire de surveillance du matériel du fournisseur de données,

- Le plugin fournit une couche d'abstraction matérielle (HAL) interne et un noyau de surveillance matérielle minimaliste intégré basé sur celle-ci. La couche HAL fournit des sources de données de base liées à l'utilisation du CPU et de la RAM et des sources de données de surveillance liées à l'architecture spécifique du GPU (telles que l'utilisation du moteur graphique, l'utilisation de la mémoire vidéo, les horloges du processeur graphique et de la mémoire vidéo, les températures, la consommation d'énergie, la vitesse des ventilateurs, etc.) disponibles sur les GPU modernes discrets AMD et NVIDIA et les GPU Intel intégrés. HAL interne ne repose pas sur un accès de bas niveau au matériel sous quelque forme que ce soit, il utilise uniquement la fonctionnalité de surveillance native du GPU intégrée dans le système d'exploitation et les pilotes d'affichage du GPU : NVAPI pour les GPU NVIDIA modernes, AMD ADL pour les GPU AMD modernes et D3DKMT pour les iGPU Intel et les GPU traditionnels. Une telle approche n'enfreint pas notre principe fondamental de découplage de la superposition de l'application de surveillance matérielle, de sorte que les sources de données HAL ont une probabilité proche de zéro d'affecter la compatibilité matérielle et qu'elles peuvent être utilisées en toute sécurité avec n'importe quelle application d'un fournisseur de données externe de votre choix,

- Le plugin fournit une source interne de données de surveillance ping, l'implémentation est un clone direct du plugin de surveillance ping de MSI Afterburner. La surveillance ping n'est pas disponible en natif dans HwINFO64 ou AIDA64, donc cette source de données interne est destinée à aider ceux qui prévoient d'utiliser ce plugin sans MSI Afterburner en combinaison avec HwINFO64 ou AIDA64,

- Le plugin offre la possibilité d'importer des sources de données à partir des compteurs de performance de Windows, l'implémentation est un clone direct du plugin PerfConter de MSI Afterburner. Les compteurs de performance Windows vous fournissent un contrôle intégré de l'utilisation des disques durs et des vitesses de lecture/écriture, des taux de téléchargement et d'envoi des interfaces réseau, de nombreux paramètres détaillés globaux et par processus concernant le processeur, la mémoire et les fichiers de page, ainsi que des centaines d'autres compteurs de performance visibles par le système d'exploitation,

- Le plugin fournit des formules de correction de style MSI Afterburner pour toutes les sources de données externes. Ce qui signifie que vous pouvez transformer les données reçues des applications de fournisseurs de données externes de surveillance du matériel sous n'importe quelle forme, par exemple convertir l'utilisation de la mémoire de mégaoctets en gigaoctets et bien d'autres,

- Le plugin fournit une représentation de la mise en page par superposition de couches, ce qui est typique des éditeurs graphiques. Une telle architecture convient parfaitement à la création de mises en page d'affichage à l'écran plus complexes et plus artistiques, mais nécessite un peu plus de temps et d'efforts,

- Chaque couche est indépendamment formatée et positionnée en bloc hypertexte, qui peut afficher un hypertexte statique ou dynamique.



En plus de la personnalisation standard des attributs de formatage de l'hypertexte de chaque couche (couleur du texte et de l'arrière-plan, taille de la police, taille du texte en indice ou en exposant, alignement du texte, etc), vous pouvez également intégrer les objets suivants directement dans l'hypertexte de chaque couche :



- Riche ensemble de différentes définitions de macros, affichant l'heure du système dans différents formats, des minuteries programmables, les spécifications matérielles de votre PC et bien sûr les valeurs actuelles des sources de données internes des plugins (par exemple, framerate ou frametime) des sources de données externes exportées de différentes applications de surveillance du matériel (par exemple, la température du GPU exportée de MSI Afterburner)

Graphiques traditionnels, de type diagramme ou diagramme à barres, attachés à toute source de données, qu'elle soit interne ou externe,

- Images statiques, affichant les logos des fabricants de matériel, etc.

Images animées dynamiques, changeant en fonction de la source de données connectée à l'entrée de l'animation. De cette façon, vous pouvez créer des indicateurs graphiques d'aspect absolument unique dans vos superpositions, par exemple des indicateurs de progrès ronds, des jauges, etc,

- Vous n'êtes pas limité à l'intégration d'un seul objet par couche. Cela signifie que vous pouvez, par exemple, créer une couche contenant tous les diagrammes à barres de charge CPU et leur faire partager le même modèle de paramètres, ce qui facilite grandement la modification de ces superpositions,

- Liberté totale de choix, vous pouvez toujours personnaliser l'affichage à l'écran via l'interface graphique intégrée de MSI Afterburner, HwINFO64 ou AIDA64. N'utilisez le nouveau plugin que si vous en avez besoin et que vous souhaitez créer quelque chose de plus complexe que la post-combustion native de MSI ou la disposition de l'affichage à l'écran de HwINFO64,

- Ajout d'une interface d'accès aux compteurs de performances spécifiques aux processus asynchrones. L'interface est intégrée dans une bibliothèque de crochets, qui fonctionne dans un contexte de processus protégé et peut signaler les utilisations de RAM et de VRAM spécifiques à un processus de crochets aux applications clientes,

- Ajout d'un nouvel outil open source DesktopOverlayHost au SDK. DesktopOverlayHost est une simple fenêtre 3D vierge sans bordure dont la taille, la position, la transparence et l'incrustation chromatique sont réglables. Vous pouvez l'utiliser comme plateforme pour afficher n'importe quelle superposition basée sur un crochet d'API 3D directement sur le dessus de votre bureau Windows. La mise en œuvre est indépendante du fournisseur de la superposition, vous pouvez donc l'utiliser avec le serveur de statistiques RivaTuner, ainsi qu'avec d'autres superpositions tierces comme EVGA Precision X1, etc,

- Ajout du commutateur de profil ShowForegroundStat, qui permet à n'importe quelle application 3D d'afficher les statistiques de taux de rafraîchissement et de temps de rafraîchissement du processus 3D en avant-plan au lieu des statistiques propres à l'application. Ce commutateur est utilisé par le nouveau profil de l'outil DesktopOverlayHost pour lui permettre d'afficher les statistiques du processus 3D en avant-plan sur le bureau,

- Ajout du commutateur de compatibilité du profil RenderDelay, permettant de retarder l'initialisation et le rendu de l'affichage à l'écran pour certaines applications lorsque cela est nécessaire (par exemple, Resident Evil 3 en mode Direct3D11 lorsque le mode HDR est activé),

- Le taux de mise à jour du FCAT n'est plus limité au taux de mise à jour du contenu de la superposition en mode de rendu de la superposition hors écran,

- Ajout de nouvelles balises hypertextes pour l'affichage de graphiques à faible taux de rafraîchissement de 1 % et 0,1 % spécifiques au processus. Plusieurs applications 3D fonctionnant simultanément peuvent désormais afficher leurs propres graphiques indépendants à faible taux d'encadrement de 1 % et 0,1 % au lieu des graphiques à faible taux d'encadrement de 1 % et 0,1 % de l'application 3D de premier plan de la version précédente,

- Amélioration de l'implémentation du rendu des graphiques à faible taux de trame de 1 % et 0,1 % pour les modes de rendu des graphiques et des diagrammes. Les graphiques montrant l'historique des changements de 1 % et 0,1 % n'ont pas de sens statistique, donc maintenant le serveur de statistiques RivaTuner vous montre un histogramme dynamique plus informatif des framerates immédiates triées et les plus lentes avec des zones de 1 % ou 0,1 % en surbrillance. Pour le mode de rendu des diagrammes à barres, les graphiques à 1 % faible et 0,1 % de fréquence d'images affichent toujours la valeur actuelle comme auparavant,

- Ajout d'un nouveau mode de rendu "moving bar" pour la superposition FCAT. Ce nouveau mode vise à simplifier l'identification visuelle de la position de la ligne de déchirure et peut être utilisé lors de l'étalonnage des paramètres de synchronisation de la ligne de balayage,

- Ajout d'une nouvelle option "Point de calcul du temps de trame" dans les propriétés de l'application "Général". Cette option vise à aider ceux qui tentent de comparer directement les temps de début de rendu des images en fonction de l'horodatage des images avec les temps de présentation des images en fonction de l'horodatage des images. Veuillez vous référer à l'aide contextuelle de la nouvelle option pour obtenir des informations plus détaillées,

- Ajout d'une nouvelle option "Mode de calcul des percentiles" dans les propriétés de l'application "Général". Cette option est destinée à aider ceux qui tentent de comparer différentes mises en œuvre de mesures de framerate faible de 1 % et de 0,1 % dans différentes applications. Veuillez vous référer à l'aide contextuelle de la nouvelle option pour obtenir des informations plus détaillées,

- Ajout d'une nouvelle option "Mode de limitation de la vitesse de défilement" aux propriétés "générales" de l'application. Deux modes alternatifs de limitation de la fréquence d'images sélectionnables avec cette option ("front edge sync" et "back edge sync") sont destinés à être utilisés en conjonction avec le mode de synchronisation de la ligne de balayage,

- L'utilisation de ces options en tandem permet d'activer le mode de synchronisation de la ligne de balayage dit hybride. Dans ce cas, la synchronisation de la ligne de balayage cible n'est effectuée qu'une seule fois pour le positionnement initial de la ligne de balayage, puis la position de la ligne de balayage peut être dirigée avec une horloge système de haute précision. Cette option peut également aider ceux qui tentent de comparer la planéité des graphiques frametime mesurés à différents points (début de l'image et présentation de l'image basée sur l'horodatage),

- Ajout de 3 chiffres décimaux supplémentaires pour le contrôle de l'ajustement de la limite de la framerate fractionnaire. Une précision accrue du réglage de la limite de fréquence d'images peut être nécessaire pour le nouveau mode de synchronisation hybride de la ligne de balayage, où la précision de réglage précédente de 0,001 FPS peut être insuffisante,

- Ajout d'un support d'ajustement de la limite de temps de trame fractionnaire. Une plus grande précision de réglage de la limite de temps de trame peut être nécessaire pour le nouveau mode de synchronisation hybride de la ligne de balayage, où la précision de réglage de 1 microseconde précédente peut être insuffisante,

- Vous pouvez maintenant maintenir la touche enfoncée et cliquer sur le contrôle de réglage de la limite d'images pour fixer la limite d'images à votre taux de rafraîchissement,

- Maintenant, les boutons de rotation haut/bas associés à la commande d'ajustement de la limite de la fréquence d'image règlent la limite en pas d'ajustement minimum au lieu d'un pas fixe de 1 FPS (par exemple, en pas de 0,1 FPS si un seul chiffre décimal après la virgule est spécifié),

- Ajout d'un étage d'attente passif contrôlable par l'utilisateur pour la boucle d'attente occupée du limiteur de fréquence. Il est destiné à aider ceux qui sont prêts à sacrifier la précision du timing au profit d'une charge CPU plus faible,

- Panneau d'information amélioré sur la synchronisation des lignes de balayage, orienté vers l'utilisateur. De nouveaux compteurs de performance sont destinés à améliorer le processus d'étalonnage de la synchronisation des lignes de balayage et à vous aider à diagnostiquer la gigue des lignes de déchirement.



Les nouveaux compteurs de performance suivants y ont été ajoutés :



- Sync start - index de la ligne de balayage où l'application 3D appelée fonction de présentation de trame API 3D et le moteur de synchronisation de la ligne de balayage ont lancé le processus d'attente de la ligne de balayage cible,

- Sync end - index de la ligne de balayage où le moteur de synchronisation de la ligne de balayage a terminé le processus d'attente de la ligne de balayage cible. Idéalement, il doit être aussi proche que possible de la ligne de balayage cible attendue,

- Présent - index de la ligne de balayage où la fonction de présentation des images de l'API 3D a été effectivement appelée après avoir effectué la synchronisation de la ligne de balayage. Pour les modes de synchronisation de ligne de balayage normaux, il est assez proche du compteur de performance précédent. Pour le mode de synchronisation de ligne de balayage hybride, il peut dériver en fonction de votre limite de fréquence d'images, si elle ne correspond pas à votre taux de rafraîchissement de l'affichage,

- Latence actuelle - temps passé dans le cadre de la présentation de l'API 3D.



Mise à jour des plugins d'encodage matériel :



- Tous les plugins d'encodage matériel utilisent la nouvelle API de localisation d'hôte, donc tous les plugins supportent les paramètres multilingues GUI,

- Mise à jour du plugin encodeur Intel QuickSync H.264. Vous pouvez maintenant sélectionner manuellement le périphérique d'affichage cible dans les paramètres du plugin. Veuillez noter que la sélection manuelle du périphérique peut être requise sur les pilotes Intel DCH pour résoudre les problèmes de sélection automatique incorrecte du périphérique Intel iGPU, ce qui pourrait empêcher l'encodeur de fonctionner correctement,

- Ajout d'un processeur alternatif et configurable par l'utilisateur permettant de mettre en œuvre des boucles d'attente occupées utilisées dans les mises en œuvre du limiteur de fréquence de trame et de la synchronisation de ligne de balayage. L'implémentation d'un processeur alternatif est maintenant utilisée par défaut, elle peut améliorer encore plus la précision du cadencement qui existait auparavant et qui est proche de l'idéal dans des conditions de forte charge du processeur en réduisant au minimum les pénalités temporelles liées au changement de contexte,

- Ajout d'une autre interface nommée "pipe" pour la diffusion en temps réel de statistiques sur les temps de trame à des applications tierces,

- Liste des profils mise à jour.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



