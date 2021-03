HERCULES nous propose un nouveau casque : Le HDP DJ60.



Elégant, confortable et précis, le casque pour DJ Hercules HDP DJ60 est parfait pour démarrer dans le monde de la musique. Simple à installer et à transporter, il vous suffit de le brancher à votre équipement DJ pour l'utiliser librement.



















Hercules étend sa gamme de casques avec le HERCULES HDP DJ60 : casque fermé circum-aural. Elégant, confortable et précis, il restitue une excellente qualité sonore, indispensable pour permettre au DJ débutant comme au DJ avancé de mixer en public… même quand c’est la première fois.



UN SON HAUTE-PERFORMANCE



Ce casque audio de qualité professionnelle possède des drivers avec une réponse en fréquence de 15Hz-22kHz et une sensibilité de 105 dB. Résultat : un signal audio précis couvrant la totalité du spectre sonore, un son fidèle et un bon rendu en basses.



UNE ISOLATION OPTIMALE



Grâce à son design circum-aural (oreillettes entourant l’oreille) et ses coussinets ultra-souples, le HDP DJ60 assure une isolation acoustique parfaite pour pré-écouter ses morceaux et mixer ainsi en public en toute confiance.



UN CONFORT ÉXIGÉ



Les coussinets souples rendent le HDP DJ60 très confortable et permettent de le porter plusieurs heures d’affilées ! Le câble en spirale présent sur le côté gauche uniquement permet de bouger sans retenue et celui-ci s’étire même jusqu’à 3 m, liberté de mouvement assurée !



UN DESIGN ÉLÉGANT



En plus d’offrir une réelle maniabilité avec les oreillettes qui pivotent et l’arceau central ajustable à toutes les morphologies, le HDP DJ60 reprend le design original des jogwheels des contrôleurs du fournisseur sur les oreillettes.



Voici la fiche technique :



– Impédance : 32 ohms,

– Drivers : 50 mm de diamètre,

– Réponse en fréquence : 15 Hz-22 KHz,

– Sensibilité : 105 dB +/- 3dB SPL @ 1 Vrms @ 1kHz,

– Réduction de bruit : isolation passive, max -32dB,

– Couplage auriculaire : circum-aural (les coussinets sont posés autour des oreilles et non sur les oreilles),

- Casque : fermé design circum-aural.



Rotation des écouteurs – Rotation sur 2 axes :



– Vertical : pivot de 90 degrés pour s’ajuster à toute position,

– Horizontal : +/- 180 degrés sur sa potence.



Arceau :



– Arceau extensible, s’étire de 3 cm à gauche/3 cm à droite.



Câble :



– Fixé à l’écouteur gauche,

– Type : en spirale,

– Longueur: Jusqu’à 3 mètres en étirement maximal.



Connecteur/Accessoire :



– Connecteur jack 3,5 mm mâle à l’extrémité du câble,

– Adaptateur jack stéréo 6,35 mm inclus.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 59.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



HERCULES