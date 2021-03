AMD EPYC Genoa CPU Platform Detailed – Up To 96 Zen 4 Cores, 192 Threads, 12-Channel DDR5-5200, 128 PCIe Gen 5 Lanes, SP5 ‘LGA 6096’ Socket.







Les détails de la prochaine génération de serveurs AMD EPYC Genoa, qui seront dotés de l'architecture Zen 4, ont été divulgués par ExecutableFix. Les détails indiquent diverses spécifications pour la prochaine gamme et la plate-forme SP5 respective qui succédera à la plate-forme SP3 existante d'AMD qui a duré trois générations de CPU EPYC, y compris Naples, Rome, et la prochaine, Milan.



Fuite de détails sur le processeur du serveur AMD EPYC Genoa - 96 cœurs Zen 4 dans 12 puces, support DDR5/PCIe 5, prise LGA 6096



Nous avons entendu quelques petites rumeurs sur l'EPYC d'AMD à Gênes par le passé, mais il semble que le dernier tweet d'ExecutableFix nous en dise long sur le plus grand lancement de l'EPYC à ce jour. AMD va passer à une nouvelle plateforme et introduire tellement de nouvelles fonctionnalités que chacune d'entre elles mérite une mention spéciale. La gamme de Gênes est prévue pour la fin de l'année, avec un lancement difficile vers 2022.







En commençant par les détails, AMD a déjà annoncé que l'EPYC de Gênes serait compatible avec la nouvelle plate-forme SP5 qui apporte une nouvelle prise de sorte que la compatibilité SP3 existerait jusqu'à l'EPYC de Milan. Les processeurs EPYC Genoa seraient également compatibles avec une nouvelle mémoire et de nouvelles capacités. Dans les derniers détails, il est signalé que la plate-forme SP5 sera également dotée d'un tout nouveau socket qui comportera 6096 broches disposées au format LGA (Land Grid Array). Ce sera de loin la plus grande prise qu'AMD n’ait jamais conçue, avec 2002 broches de plus que la prise LGA 4094 existantes.



Le socle supportera l'EPYC Genoa d'AMD et les futures générations de puces EPYC. En ce qui concerne les processeurs Genoa eux-mêmes, les puces comporteront un nombre impressionnant de 96 coeurs et 192 fils. Elles seront basées sur la toute nouvelle architecture Zen 4 core d'AMD, qui devrait permettre de réaliser des montées folles en IPC tout en utilisant le nœud de processus TSMC 5 nm. Une rumeur récente a souligné que les processeurs AMD EPYC Genoa devraient offrir jusqu'à 29% d'amélioration IPC par rapport aux processeurs Milan et une amélioration globale de 40% grâce à d'autres technologies clés que nous allons aborder dans un instant.







Pour arriver à 96 cœurs, AMD doit intégrer davantage de cœurs dans son unité centrale EPYC Genoa. AMD y parviendrait en incorporant jusqu'à 12 CCD dans sa puce Genoa. Chaque CCD comprendra 8 cœurs basés sur l'architecture Zen 4. Cela correspond à l'augmentation de la taille du socket et nous pourrions avoir affaire à un interposeur CPU massif, encore plus grand que les CPU EPYC existants. Le CPU serait doté de TDP de 320W qui seront configurables jusqu'à 400W.



C'est un domaine qui a connu une augmentation massive. Les parties supérieures actuelles atteignent un maximum de 280W TDP, ce qui fait qu'un TDP de 400W est un énorme 120W de plus que Milan. Mais étant donné l'augmentation des performances et du nombre de noyaux, nous pouvons certainement nous attendre à une efficacité de premier ordre pour Gênes. En même temps, nous pouvons également nous attendre à des vitesses d'horloge plus élevées, en particulier les fréquences de base qui pourraient bénéficier directement de l'augmentation du TDP. La puce IO sera séparée des CCD, ce qui portera à 13 le nombre total de puces sur la puce.







En dehors de cela, il est indiqué que les processeurs EPYC Genoa d'AMD disposeront de 128 voies PCIe Gen 5.0, dont 160 pour une configuration 2P (double socket). La plate-forme SP5 sera également dotée d'une mémoire DDR5-5200, ce qui représente une amélioration incroyable par rapport aux DIMM DDR4-3200 MHz existants. Mais ce n'est pas tout, elle prendra également en charge jusqu'à 12 canaux de mémoire DDR5 et 2 DIMM par canal, ce qui permettra d'obtenir jusqu'à 3 To de mémoire système en utilisant des modules de 128 Go.



Le principal concurrent de la gamme EPYC Genoa d'AMD serait la famille Sapphire Rapids Xeon d'Intel qui devrait également être lancée en 2022 avec la prise en charge de la mémoire PCIe Gen 5 et DDR5. Selon une rumeur récente, la gamme ne disposerait pas d'une rampe de volume avant 2023, dont vous pouvez lire plus ici. Dans l'ensemble, la gamme Genoa d'AMD semble être en grande forme après cette fuite et pourrait constituer une perturbation majeure pour le segment des serveurs si AMD joue ses cartes jusqu'au lancement de Genoa.







