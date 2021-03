NVIDIA confirme la prise en charge des BAR redimensionnables sur la série RTX 30.



Notre support initial pour la "BAR redimensionnable" est disponible dès maintenant pour les cartes graphiques de bureau GeForce RTX 3060 et les ordinateurs portables GeForce RTX 30 Series. Grâce à une fonction avancée de PCI Express, la "Resizable BAR" peut augmenter les performances de certains jeux. La prise en charge d'autres GPU de bureau suivra fin mars. La BAR redimensionnable est une technologie d'interface PCI Express optionnelle.



Lorsque vous vous déplacez dans un monde de jeu, la mémoire du GPU (VRAM) transfère constamment les textures, les shaders et la géométrie via de nombreux petits transferts de CPU à GPU. Avec la taille toujours croissante des actifs des jeux modernes, cela se traduit par de nombreux transferts. Grâce à la BAR redimensionnable, les ressources peuvent être demandées au besoin et envoyées dans leur intégralité, de sorte que le CPU puisse accéder efficacement à la totalité de la mémoire tampon. Et si plusieurs demandes sont faites, les transferts peuvent avoir lieu simultanément, au lieu de faire la queue.







Les ordinateurs portables GeForce RTX série 30 équipés de processeurs Intel et AMD redimensionnables compatibles BAR sont disponibles dès maintenant. Vérifiez auprès de chaque fabricant d'ordinateurs portables pour savoir si la fonction Resizable BAR est prise en charge sur un modèle particulier. Pour les ordinateurs de bureau, vous aurez besoin d'un CPU compatible, d'une carte mère compatible, d'une mise à jour SBIOS de la carte mère, d'une mise à jour VBIOS du GPU (la GeForce RTX 3060 est déjà livrée avec le BIOS nécessaire) et d'un nouveau pilote GeForce Game Ready pour activer la BAR redimensionnable.



Support des processeurs de bureau et des jeux de puces



À partir du 25 février 2021, les chipsets et les CPU suivants supportent le Resizable BAR sur les GPU de bureau GeForce RTX série 30 :







Support de la carte mère



NVIDIA travaille avec les fabricants de cartes-mères du monde entier pour apporter le support des BAR redimensionnables aux produits compatibles. À partir du 25 février 2021, les fabricants suivants proposent des mises à jour SBIOS pour certaines cartes mères afin d'activer le BAR redimensionnable avec les cartes graphiques de bureau GeForce RTX série 30 :



- ASUS,

- ASRock,

- Colorful,

- EVGA,

- GIGABYTE,

- MSI.



Activation de la barre redimensionnable sur votre carte graphique GeForce RTX série 30



Après avoir mis à jour votre carte mère, vous devrez mettre à jour votre GPU et télécharger notre tout nouveau pilote Game Ready.



Mise à jour VBIOS



Les cartes graphiques de bureau GeForce RTX 3060 ont été lancées le 25 février 2021, avec un VBIOS pré-installé, prêt pour la BAR. Si vous en achetez une, tout ce dont vous avez besoin est une carte mère et un SBIOS compatible, décrits ci-dessus et notre tout nouveau pilote Game Ready, détaillé ci-dessous.



Fin mars, NVIDIA publiera des mises à jour VBIOS téléchargeables pour tous les GPU de la série Founders Edition GeForce RTX 30 afin d'activer la BAR redimensionnable. De même, les partenaires publieront des mises à jour VBIOS pour leurs modèles personnalisés.



Mise à jour des pilotes pour les jeux



En pratique, les avantages de la BAR redimensionnable en termes de performances peuvent varier considérablement d'un jeu à l'autre. Lors de nos tests, nous avons constaté que certains titres bénéficient de quelques pourcentages, jusqu'à 10 %. Cependant, certains titres connaissent une baisse de performance. NVIDIA va donc pré-tester les titres et utiliser des profils de jeu pour activer la BAR redimensionnable uniquement dans les jeux où elle a un impact positif sur les performances.



De cette façon, vous n'aurez pas à vous soucier des bugs ou des baisses de performances, et vous ne devrez pas compter sur la communauté pour évaluer chaque titre et découvrir si la BAR redimensionnable est bénéfique dans les jeux auxquels vous jouez.



Avec la sortie de notre tout nouveau pilote GeForce Game Ready Driver le 25 février 2021, nous permettons la prise en charge initiale de la BAR redimensionnable sur les cartes graphiques GeForce RTX 3060 et dans les titres suivants :



- Assassin's Creed Valhalla,

- Champ de bataille V,

- Régions frontalières 3,

- Forza Horizon 4,

- Engrenages 5,

- Exode du métro,

- Red Dead Redemption 2,

- Chiens de garde : Légion.



Le support de titres supplémentaires sera lancé en même temps que la mise à jour de notre VBIOS et du pilote Game Ready pour le reste de la famille GeForce RTX 30 Series fin mars.



Vérifier que la BAR redimensionnable fonctionne







Après avoir mis à jour tous vos composants et installé notre pilote Game Ready, vous pouvez vérifier que la BAR redimensionnable fonctionne sur votre système en ouvrant le panneau de configuration NVIDIA.



En bas à gauche du panneau de configuration NVIDIA, cliquez simplement sur "System Information", et dans la nouvelle fenêtre, cherchez "Resizable BAR" sur la droite. Si elle indique "Oui", vous êtes prêt.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP