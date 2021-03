ARCTIC élargit sa série de refroidisseurs alpine.



Il commence à faire froid : Avec l'ajout du nouveau refroidisseur Alpine 23 CPU, la gamme de produits ARCTIC s'élargit avec de nouvelles variantes de ventilateurs. Compact, solide, abordable - c'est la série Alpine d'ARCTIC. La série s'agrandit avec l'Alpine 23, le successeur amélioré de l'Alpine AM4. Ce nouveau refroidisseur AMD est doté d'un système d'assemblage révisé et d'une longue durée de vie.







L'Alpine 23 se branche simplement sur les modules de rétention AMD existants et se visse fermement ; des clips métalliques robustes garantissent la stabilité et la sécurité. Le composé thermique MX-2 haute performance est pré-appliqué, ce qui facilite la mise en route dès la sortie de la boîte. Grâce à des dissipateurs thermiques radiaux et à une large plage de vitesse contrôlée par PWM, le refroidisseur compact pour UC offre des performances suffisantes ainsi qu'un faible niveau de bruit à un prix très bas.







Alpine 23 CO



Le refroidisseur compact de l'unité centrale AMD est également disponible en version CO pour un fonctionnement continu. L'Alpine 23 CO est équipé de doubles roulements à billes japonais de première qualité qui permettent un fonctionnement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans le moindre compromis en termes de performances. La poussière et les températures élevées affectent beaucoup moins ce roulement que les roulements à billes ou à manchon générique et en font donc le choix idéal lorsque la fiabilité est essentielle.



Caractéristiques



- Puissant mais très compact dissipateur de chaleur radial,

- Large gamme de vitesses,

- Consommation d'énergie et vibrations réduites,

- Une température de bobine plus basse signifie une durée de vie plus longue,

- Un montage simple et sûr,

- Composé thermique MX-2 pré-appliqué.



Prix et disponibilité



Les versions Alpine 23 et Alpine 23 CO sont désormais disponibles avec un prix de vente conseillé de 13.99 Dollars et 14.99 Dollars respectivement.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP