Sortie DVD/BLURAY du 15 février 2021.







Durée : 1h42.



Genre : Biographie, Drame.



Avec : Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Eve Hewson, Jim Gaffigan, Donnie Keshawarz, Rebecca Dayan, Josh Hamilton, Lucy Walters.



Résumé : La vie de l’inventeur visionnaire Nikola Tesla - sa rivalité avec Thomas Edison, sa relation avec Anne Morgan et son développement du système d’alimentation électrique à courant alternatif moderne.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 5/10 (Votants : 5 838 Internautes).



Remarque : Même si pour le moment ce film a tout juste la moyenne, il faut quand même le voir. Car une biographie apporte toujours des renseignements sur la personne et cela peut donner une idée globale de la véracité ou non que l'on perçoit.



