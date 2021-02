KOEI TECMO nous propose un nouveau jeu PC : Persona 5 Strikers.







Editeur(s)/Développeur(s) : P-Studio/OMEGA Force/Atlus/Koei Tecmo.



Sortie France : 23 février 2021.



Genre(s) : Action/RPG/Action RPG.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.



Mode(s) : Jouable en solo.



Langue de la version disponible en France : Textes en français/Voix en anglais/Voix en japonais.















Résumé : Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est un spin-off de la saga Persona. Développé par Omega Force et les développeurs de Persona, le jeu est un action-RPG. Retrouvez Joker et sa bande, espérant profiter au maximum de leurs vacances d'été. Mais bien sûr, rien ne se passe comme prévu.



Un trailer du jeu (VOST/Version PS4) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO