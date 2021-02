TECHPOWERUP nous propose le test de la : MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio.



NVIDIA a lancé aujourd'hui sa carte graphique GeForce RTX 3060 "Ampère", et le nouveau trio MSI GeForce RTX 3060 Gaming X est l'interprétation haut de gamme de la nouvelle offre milieu de gamme de la société. Historiquement, NVIDIA a réalisé l'essentiel de ses ventes aux joueurs d'une nouvelle architecture graphique à partir de sa série xx60 milieu de gamme, en commençant par la 9600 GT, que NVIDIA appelle le "sweetspot". Les cartes de ce segment sont assez rapides pour vous permettre de profiter au maximum d'un jeu aux résolutions grand public, ou d'un jeu aux résolutions plus élevées avec des paramètres réduits.







La nouvelle GeForce RTX 3060 conserve le prix d'entrée de 329 dollars, soit à peu près celui de la Xbox Series S. Elle intègre le nouveau silicium "GA106" de 8 nm sur la plate-forme de bureau et offre aux partenaires de NVIDIA une énorme marge de manœuvre pour soit renforcer la puce, comme c'est le cas de cette carte MSI Gaming X Trio, soit maintenir les coûts à un faible niveau pour proposer des designs simples qui échappent au prix de base. Elle est également conçue pour offrir une amélioration significative des performances par rapport à la GeForce GTX 1060 6 Go "Pascal", une autre carte très populaire de l'écurie NVIDIA. La carte est conçue pour offrir un jeu en 1440p avec des détails assez élevés, ou en 1080p avec un maximum de tracés de rayons. Vous pouvez également utiliser le DLSS 2.0 pour augmenter la résolution d'affichage.



La nouvelle architecture GeForce Ampere marque la deuxième génération de la technologie RTX, qui combine les nouveaux cœurs Ampere CUDA avec des performances mathématiques FP32+INT32 simultanées, des cœurs RT de deuxième génération qui doublent les performances d'intersection par rapport à la génération précédente, du matériel pour les effets de flou de mouvement avec traçage de rayons, et des cœurs Tensor de troisième génération qui exploitent le phénomène de rareté dans les réseaux neuronaux pour augmenter considérablement les performances d'inférence AI.



La GeForce RTX 3060 est équipée de 3 584 cœurs CUDA, 112 cœurs Tensor de 3e génération, 28 cœurs RT, 112 TMU et 48 ROP. NVIDIA a amélioré l'offre en doublant la quantité de mémoire par rapport au RTX 2060 pour la porter à 12 Go. La largeur du bus mémoire et le type de mémoire sont inchangés - 192 bits GDDR6. L'horloge de la mémoire a été légèrement augmentée à 15 Gbps.



MSI suralimente le RTX 3060 avec sa GeForce RTX 3060 Gaming X Trio haut de gamme. Cette carte alimente le RTX 3060 avec une solution VRM sur-spécifiée et une solution de refroidissement Tri Frozr bien charnue qui est optimisée pour des niveaux de bruit de jeu extrêmement faibles, est chargée avec tout le RGB bling que vous pourriez demander, et a un look sportif haut de gamme lorsqu'elle est installée. MSI donne également à la carte ses plus hautes vitesses overclockées en usine avec la fréquence maximale de Boost GPU fixée à 1852 MHz (par rapport à la référence 1777 MHz). MSI ne fournit aucune indication de prix pour cette carte, mais nous pensons qu'elle sera nettement plus chère que le prix de départ de 329 $, qui ne tiendra probablement pas plus d'un jour ou deux.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP