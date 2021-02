SILVERSTONE nous propose une nouvelle alimentation : La DA650 Gold.















Conçu pour le niveau d'efficacité 80 PLUS Gold afin de réduire les pertes thermiques et d'économiser l'électricité







Ventilateur intégré de 120mm possédant un excellent flux d'air sans bruit, parfait pour une utilisation au bureau ou à la maison.







Rail +12 V unique puissant, idéal pour les mises à niveau ultérieures vers des composants haut de gamme ou l'overclocking.







Les modèles SX comprennent des câbles plats, qui offrent une plus grande flexibilité de pliage et facilite la gestion des câbles.







Condensateurs tous japonais.







Le capot spécialement conçu augmente la dissipation thermique résiduelle.











Connecteurs/Câbles fournis :







Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 30 juin 2021.



Le prix sera de : 144.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



SILVERSTONE