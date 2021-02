Trois nouveaux modèles prolongent la série de moniteurs professionnels P2 d'AOC.



Amsterdam, 25 février 2021 - Le spécialiste de l'affichage AOC élargit sa gamme d'écrans professionnels de la série P2 avec trois nouveaux modèles : le 31,5" (80 cm) U32P2 avec une résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels), le 31,5" Q32P2 avec QHD (2560 x 1440 pixels) et le 28" (71,1 cm) U28P2A, également avec une résolution 4K UHD. Pour une productivité accrue lors du travail à la maison ou au bureau, ces moniteurs offrent un espace d'écran considérable, un support réglable en hauteur avec option d'orientation en portrait et un hub USB intégré pour connecter facilement des périphériques. Grâce au support Adaptive-Sync qui permet de faire correspondre le taux de rafraîchissement de la carte graphique à celui du moniteur, les bugs et les déchirures sont éliminés. Les nouveaux écrans AOC 31,5" P2 sont disponibles en Europe à partir de février 2021, tandis que le modèle 28" sera disponible à partir d'avril 2021.







La série P2 d'AOC représente l'offre de la marque pour les utilisateurs professionnels qui cherchent à augmenter la productivité de leur flux de travail. Qu'ils soient utilisés pour le travail à distance ou au bureau, les caractéristiques de ces écrans couvrent toutes les exigences essentielles et bien plus encore. Proposés dans les tailles d'écran 22", 24", 27", 28", 32" et 34", la majorité des moniteurs de la série P2 sont équipés de panneaux IPS, qui sont précis au niveau des couleurs et supportent de grands angles de vision. Les écrans sont également dotés de pieds ergonomiques et d'une connectivité flexible, certains modèles acceptant l'entrée USB-C.



Le modèle U32P2 de 31,5 pouces est équipé d'un panneau VA performant et à fort contraste (3000:1) avec une résolution native de 3840 x 2160, offrant également de grands angles de visualisation (178°). Le panneau à large gamme est également parfaitement adapté aux tâches de montage numérique (119% sRGB, 88% de couverture AdobeRGB). Avec son temps de réponse GtG de 4 ms, la réactivité des pixels est rapide, tandis que le support Adaptive-Sync élimine tout déchirement. Grâce à ses spécifications puissantes, l'U32P2 offre également de la place pour des jeux occasionnels et décontractés sur le côté.



L'U32P2 a un aspect élégant avec un design sans cadre sur 3 côtés qui cache les cadres intérieurs lorsque l'écran est éteint. Il est également compatible avec le support VESA-P2 d'AOC, qui permet aux utilisateurs de fixer facilement un mini-PC tel qu'un NUC Intel directement sur le support de l'écran, créant ainsi un système tout-en-un autonome. L'U32P2 est équipé de deux haut-parleurs de 3 W et d'une capacité de montage VESA 100. Il dispose de deux ports HDMI 2.0 et d'une connexion DisplayPort 1.2.







Le Q32P2 de 31,5 pouces utilise un panneau IPS aux couleurs vives et précises (102% sRGB, 75% de couverture AdobeRGB), offrant de grands angles de vue (178°). Sa profondeur de couleur de 10 bits lui permet d'afficher 1,07 milliard de couleurs. La résolution native du panneau est de 2560 x 1440, avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz et un temps de réponse de 4 ms GtG. La fréquence de rafraîchissement accrue permet une action plus fluide et une plus grande netteté, par exemple lorsque les images sont en mouvement, lors du défilement d'un flux de médias sociaux ou d'un document, ou lors du déplacement de fenêtres. Lors de la visualisation de contenu 3D avec des fréquences d'images variables, l'écran peut également faire correspondre son taux de rafraîchissement avec le nombre d'images par seconde du GPU, éliminant ainsi les artefacts tels que le bug et le déchirement.



Le Q32P2 est livré avec un cadre fin, deux haut-parleurs de 3 W et une capacité de montage VESA 100 pour les installations alternatives. Il est également compatible avec le support VESA-P2 d'AOC. Ce modèle dispose également de deux entrées HDMI 1.4 et d'une entrée DisplayPort 1.2 pour une connectivité variée avec plusieurs appareils.



Adapté aux petits bureaux, l'U28P2A de 28 pouces est doté d'un panneau IPS aux couleurs précises (120 % sRGB, 89 % AdobeRGB) et peut afficher 1,07 milliard de couleurs. Grâce à l'impressionnante densité de pixels de 158 ppi, les images de l'U28P2A sont extrêmement nettes. Tout comme ses grands frères et sœurs, l'U28P2A utilise un pied ergonomique, la compatibilité VESA-P2 d'AOC, le support Adaptive-Sync et est équipé de deux haut-parleurs de 3 W. La reproduction d'images vives et percutantes de l'U28P2A peut être encore mieux appréciée grâce à sa conception sans cadre sur 3 côtés.







Avec des réglages ergonomiques complets (hauteur de 150 mm, pivotement de -180°/+180°, plage d'inclinaison et mode pivot généreux), des haut-parleurs intégrés et un hub USB 3.2 à 4 ports, ces modèles sont très complets. Le mode "Low Blue Light" réduit les longueurs d'onde bleues potentiellement nocives pour une utilisation confortable dans l'obscurité, tandis que la technologie "Flicker-Free" élimine le scintillement en utilisant le courant continu au lieu du PWM pour régler la luminosité.



Les AOC Q32P2 et U32P2 seront disponibles à partir de février 2021 à un prix de vente conseillé de 309.90 euros et 436.90 euros respectivement.



L'AOC U28P2A sera disponible à partir d'avril 2021 à un prix de vente conseillé de 379.90 euros.



VORTEZ