Sortie DVD/BLURAY du 15 février 2021.







Durée : 1h24.



Genre : Drame, Thriller, Romance, Science-fiction.



Avec : K.J. Apa, Sofia Carson, Demi Moore, Craig Robinson, Paul Walter Hauser, Peter Stormare, Bradley Whitford, Alexandra Daddario.



Résumé : En 2024, une pandémie a ravagé la planète, et le virus qui a muté tue à un rythme accéléré. Cela fait maintenant quatre ans que le monde vit en confinement. Les personnes infectées sont forcées de quitter leur maison et envoyées dans des camps de quarantaine. Grâce à son immunité au virus, Nico peut malgré tout continuer ses activités de coursier et passe ses journées à effectuer des livraisons à vélo à travers la ville. C’est ainsi qu’il va faire la connaissance de Sara, une jeune femme cloîtrée dans son appartement. Malgré les protocoles de sécurité, Sara et Nico tombent amoureux. Mais la jeune femme risque à tout moment d’être expulsée par le service d’hygiène de la ville… Sur le point de tout perdre, Sara garde malgré tout un infime espoir. Se pourrait-il que cette petite flamme entre les deux jeunes gens puisse mettre un terme au cauchemar de l’humanité ?



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 4.4/10 (Votants : 2 661 Internautes).



Avis personnel : Pour ma part, je ne pense pas que ce film mérite cette note. Je l'ai vu et franchement il est tout à fait actuel. Il donne un avis sur une réalité parallèle de ce qui pourrait (Dans l'extrême), nous arriver avec le COVID.



