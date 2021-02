Game Over Man ! Fortnite ajoute Ripley et le Xénomorphe mortel avec Aliens Crossover.



Le mois dernier, Epic Games a apporté à Fortnite une douce nostalgie des années 1980 avec l'arrivée d'un Terminatorcrossover complet avec le T-800 et Sarah Connor. Aujourd'hui, Fortnite est de retour avec un portrait précis d'un autre personnage féminin de science-fiction : Ellen Ripley.







Mais tout comme Sarah Connor est arrivée avec le T-800, Ripley est rejointe par sa némésis : un Xénomorphe "éloigne-toi d'elle, espèce de b*tch". On ne sait pas si son acide pour le sang est représenté dans le jeu, mais je sais que les hordes de Xénomorphes d'Aliens hantaient mes rêves d'enfant (probablement à cause de la bouche intérieure rapide comme l'éclair et perçante).



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Ripley, qui ressemble beaucoup à l'incomparable Sigourney Weaver, est livré avec son équipement d'équipage Nostromo en option. Elle peut même transporter son pratique porte-chats Weyland-Yutani, qui abrite bien sûr son chat, Jonesy. Il y a une pioche inspirée du bras de chargement P-500 et un planeur qui est une réplique exacte du Cheyenne Dropship (bien que nous ne pensons pas qu'il soit équipé d'un ascenseur express pour l'enfer ; RIP, Hudson). Ces articles sont inclus dans le Space Gear Bundle, qui est disponible en tant qu'achat séparé dans l'application.



L'extraterrestre ajoute un adorable Xenomorph Tail Back Bling et un Xeno Menace emote pour se moquer de vos adversaires. Dans une version assez hilarante de l'Alien (et des Aliens) original, l'émotif de Ripley a une émotivité de poitrine éclatée. Mais plutôt que d'être un bébé Xénomorphe, c'est un mini lama qui prend sa place.



Ripley et le Xénomorphe sont les derniers arrivés dans l'arc Fortnite Zero Point du chapitre 2 de la saison 5, qui est centré sur les chasseurs de primes et autres célèbres loups solitaires.



HOTHARDWARE