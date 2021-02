Le concurrent de Microsoft, Windows 10X Chrome OS, peut être appelé "le nouveau Windows".



Bien que Windows 10X n'ait toujours pas été mis à la disposition du public, un flux constant d'informations a été divulgué sur le système d'exploitation au cours des derniers mois. Windows 10X était censé faire ses débuts sur la Surface Neo, mais Microsoft a retardé le système d'exploitation et son double écran pliable en mai 2020.







WalkingCat, un site fiable de Microsoft, a annoncé ce matin que Windows 10X serait lancé en mars, mais a ensuite fait marche arrière sur cette déclaration. Cependant, WalkingCat est revenu avec une forte insistance sur le nom de Windows 10X, qui serait maintenant appelé "Le nouveau Windows".







Nous ne savons pas comment WalkingCat a obtenu ces informations, mais nous n'avons aucune raison de douter de leur provenance. Alors qu'on pensait que Windows 10X arriverait cette année, The New Windows semble être un choix de nom plutôt étrange pour le système d'exploitation. Il nous rappelle un peu New Coke, et nous savons tous que cela s'est bien passé.







Quel que soit son nom, The New Windows apportera une expérience Windows 10 dépouillée pour les appareils en concurrence directe avec les Chromebooks. The New Windows était initialement censé s'adresser aux appareils à double écran, mais son champ d'application a ensuite été étendu aux appareils à écran unique.



Nous avons récemment vu The New Windows en action sur un cabriolet Surface Pro 7, mais nous avons constaté quelques problèmes de performance dans cette première version. Son interface utilisateur simplifiée semble combiner certaines caractéristiques de conception inhérentes à Chrome OS et à macOS, avec un dock inférieur minimaliste orné de quelques applications souvent utilisées.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Bien que de nombreuses rumeurs circulent à propos de The New Windows à ce stade, la plupart semblent croire qu'il ne sera pas capable d'exécuter nativement des applications Win32 (comme le mode S de Windows 10), mais la fonctionnalité pourrait être ajoutée plus tard. Cela pourrait faire de The New Windows une cible de choix pour les appareils à faible consommation d'énergie utilisant des processeurs Qualcomm Snapdragon Arm.



HOTHARDWARE