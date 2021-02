HERCULES nous propose des nouvelles enceintes de monitoring : Les Monitor 5.



Forts de l’expérience acquise lors de la mise au point des Hercules DJ Monitor 5, largement plébiscitées par la communauté DJ pour leur grande précision et leur accessibilité, les ingénieurs Hercules ont apporté un soin extrême au développement de cette nouvelle génération appelée Monitor 5. Une paire d’enceintes de monitoring 5 pouces, précises, puissantes et polyvalentes. Elles sont idéales pour s'entrainer à mixer, produire ses premiers morceaux de musique, ou pour de la création multimédia.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



CONTRÔLE EN FACADE



Les enceintes de monitoring actives Monitor 5 possèdent un interrupteur ON/OFF avec LED lumineuse ainsi que le contrôle du volume en face avant: un réel atout ergonomique au quotidien.



PERSONNALISATION DU RENDU SONORE



Ses réglages d’affinage du son en Hautes Fréquences (HF) et Basses Fréquences (LF) au dos de chaque enceinte permettent de personnaliser le rendu sonore souhaité ou l’adapter à chaque configuration.



COUCHÉES, DEBOUT, L’UNE SUR L’AUTRE…



Avec deux évents de basses en face avant (bass reflex), elles peuvent être positionnées de multiples façons et s’adaptent à tous les espaces, même réduits.



RCA, TRS et XLR



Les Monitor 5 possèdent trois entrées audio: RCA, TRS (6,35 mm, entrée balancée), XLR (entrée balancée) pour tous vos équipements : ordinateur, carte son, équipement DJ, table de mixage, télévision…



Les principales fonctionnalités :



Contrôles



- Interrupteur ON/OFF en façade pour un accès aisé,

- Réglage du volume général en façade pour un contrôle plus fin,

- Témoin lumineux en position ON,

- Réglage des hautes fréquences + ou – 2 db,

- Réglage des basses fréquences + ou – 2 db,

- Coupure des basses fréquences réglables à 56Hz, 80Hz ou 100Hz.



- Woofer de 5 pouces,



- Double évent de basses équilibré,



- Caisson en bois MDF haute densité,



- Puissance de 80 Watts RMS par satellite,



- Entrées XLR, TRS 6,35mm et RCA,



Entrées audio (pour connecter ordinateur, équipement DJ, mixeur) :



- RCA,

- TRS (6,35 mm, entrée balancée),

- XLR (entrée balancée).



Elles sont déjà disponibles dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 280 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



HERCULES