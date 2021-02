Conception légère, performances élevées - CORSAIR lance la souris de jeu KATAR PRO XT et le tapis de souris MM700 RGB Extended.



CORSAIR, leader mondial des périphériques de jeu pour PC et des composants pour passionnés, a lancé aujourd'hui une nouvelle souris de jeu ultralégère, la KATAR PRO XT. Avec un poids de seulement 73 g et équipée d'un câble paracord réduisant le frottement, la KATAR PRO XT est extrêmement agile et bien adaptée aux jeux FPS et MOBA rapides. La KATAR PRO XT est également la première souris CORSAIR à intégrer de nouveaux boutons CORSAIR QUICKSTRIKE, prétendus pour réduire au minimum la course des boutons, ce qui signifie que chaque clic de la KATAR PRO XT s'enregistre plus rapidement que jamais.







De forme symétrique et compacte, la KATAR PRO XT est idéale pour les prises en griffe ou au bout des doigts. Avec un poids de 73g, la KATAR PRO XT est l'une des plus légères de toute la gamme de souris de jeu CORSAIR, grâce à un câble paracord léger qui réduit la traînée pour permettre des mouvements plus rapides et plus précis. Les boutons de CORSAIR QUICKSTRIKE, qui font leurs débuts dans la KATAR PRO XT, sont prétendus par un ressort et ne présentent aucun espace entre les boutons principaux de la souris et leurs interrupteurs, de sorte que tous vos coups et sorts s'enregistrent immédiatement sans qu'il y ait pratiquement aucune distance à parcourir.



En plus des boutons QUICKSTRIKE, la KATAR PRO XT est équipée des fonctions de haute performance que les joueurs exigent, notamment un capteur optique de 18 000 ppp pour un suivi de haute précision et des commutateurs OMRON durables garantis pour 50 millions de clics. La KATAR PRO XT est équipée de six boutons, tous programmables avec le logiciel CORSAIR iCUE pour exécuter des macros permettant de gagner du temps, des actions personnalisées, des remappages de boutons, et bien plus encore. iCUE permet également de régler la sensibilité jusqu'à un seul pas DPI, et enregistre jusqu'à trois préréglages DPI pour un réglage pratique lors du changement de jeu ou de tâche.







Lancé en même temps que le KATAR PRO XT, le tapis de souris de jeu iCUE MM700 RGB Extended Cloth apporte un éclairage RGB à votre bureau, combinant un éclairage RGB à trois zones et une taille de 930 mm x 400 mm (36,6" x 15,8") qui s'adapte à votre souris, votre clavier, et plus encore. Le MM700 RGB est le premier tapis de souris étendu de CORSAIR à intégrer un éclairage RGB, avec trois zones adressables et un éclairage personnalisable à 360° autour de votre bureau.



Utilisez le logiciel iCUE pour personnaliser entièrement l'éclairage et le synchroniser avec le reste de votre installation, ou profitez d'une simple commande par bouton-poussoir pour faire défiler 12 profils d'éclairage embarqués. La surface textile tissée du MM700 RGB offre une faible friction pour un suivi fluide et un ciblage précis, tandis qu'un hub USB intégré à deux ports permet d'accéder facilement à des périphériques tels qu'une souris ou un casque.



Avec la conception légère et les performances de poids du KATAR PRO XT et l'éclairage vif à 360° du MM700 RGB, les joueurs sur PC ont une nouvelle combinaison gagnante entre leurs mains.



Disponibilité, garantie et prix



La CORSAIR KATAR PRO XT et le CORSAIR MM700 RGB sont disponibles immédiatement sur la boutique en ligne CORSAIR et le réseau mondial de revendeurs et distributeurs agréés CORSAIR. La KATAR PRO XT et la MM700 RGB bénéficient d'une garantie limitée à vie, ainsi que du service clientèle et du support technique du réseau mondial CORSAIR.



Pour connaître les prix actuels des KATAR PRO XT et MM700 RGB, veuillez consulter le site web de CORSAIR. [Note de la rédaction : le KATAR PRO XT coûte 29.99 Dollars et le MM700 RGB 49.99 Dollars].



- Pour plus d'informations sur la CORSAIR KATAR PRO XT : Cliquez ICI,

- Pour plus d'informations sur la CORSAIR MM700 RGB : Cliquez ICI.



