Logitech Tune passe en version 2.0 avec support des webcams.



Logitech propose une toute nouvelle version 2.0 du logiciel Tune. Ce dernier sert initialement à configurer le microphone intégré aux casques audio Zone Wired et Zone Wireless (modèle Plus compris) mais cette mise à jour majeure 2.0 ajoute maintenant la prise en charge d'une toute nouvelle gamme de produits à savoir les webcams professionnelles de la marque.



Avec Tune, Logitech veut ainsi proposer un outil tout-en-un moderne qui va à l'essentiel pour offrir aux professionnels et aux télétravailleurs une configuration simple et rapide de leurs périphériques connectés à un ordinateur de bureau. Tune 2.0 propose bien sûr toujours les différentes options pour les casques/micros Zone comme la fonction de réduction du bruit de fond Active Noise Cancellation (ANC), la coupure du micro, la fonction Sidetone pour entendre sa propre voix dans les écouteurs, un égaliseur, des préréglages, le réglage de la mise en veille automatique, l'appairage sans fil ou encore la mise à jour du firmware.







Concernant les webcams, Tune 2.0 vise clairement à remplacer l'historique utilitaire Camera Settings (LogiUCDPP). Il permet en effet de zoomer et de jouer sur le pan/tilt pour un cadrage optimal sur le visage de l'utilisateur. Il permet aussi de régler le champ de vision, d'activer/désactiver la mise au point automatique (autofocus), d'appliquer un filtre de couleur (Original, Bright, Forest, Film...) et d'ajuster différents paramètres d'image : exposition automatique, luminosité, balance des blancs automatique, contraste, saturation... Un onglet réglage permet également d'activer le mode HDR et de sélectionner un mode anti-scintillement (50/60 Hz). À noter aussi la possibilité de mettre à jour le micrologiciel en un clic et de réinitialiser tous les paramètres de la webcam à leur valeur usine.



Tune 2.0 dispose d'une interface graphique volontairement très minimaliste et de petite taille qui reprend quand même beaucoup le design épuré de l'application Capture que l'on connaît déjà pour les webcams Logitech mais avec plusieurs fonctionnalités en moins (enregistrement, streaming, Chroma Key...) qui ne sont pas très utiles pour une visioconférence entre collaborateurs, mais plutôt destinées au grand public et aux youtubeurs.



L'intention de proposer une telle solution logicielle pour les webcams Logitech professionnelles est donc louable de la part de Logitech mais on ne peut s'empêcher de constater que cela fait un logiciel de plus pour les webcams Logitech. La liste est devenue très longue au fil des années et il n'est au final plus très évident de savoir quoi télécharger et installer. Les dernières webcams Logitech sont en effet compatibles avec d'innombrables logiciels et utilitaires : Tune, Capture, Sync, G HUB, LGS, Camera Settings sans oublier différents plugins Far End Control pour Lync,/Skype, les mises à jour du firmware et les pilotes UVC diffusés par Windows Update. Bref, on aimerait que Logitech arrête de multiplier les applications et se concentre sur une seule unifiée qui soit réellement maintenue dans le temps.



Venons-en maintenant à la question de la compatibilité matérielle de Tune 2.0 qui vous intéresse sans doute au plus haut point. Tune 2.0 supporte les webcams C920c/C920e, C925e, C930c/C930e ainsi que les différentes éditions de la webcam 4K BRIO. Logitech annonce que d'autres périphériques seront régulièrement ajoutés à Tune 2.0 sans que l'on sache s'il s'agit de webcams supplémentaires ou bien d'autres types de périphériques. De là à ce que Tune supporte un jour les claviers et souris Logitech de bureau, il n'y a visiblement qu'un pas !



Périphériques Logitech supportés par Tune 2.0



- BRIO 4K Pro Webcam,

- BRIO 4K Stream Edition,

- C920e Business Webcam,

- Webcam C920-C,

- Webcam C925e,

- Webcam C930c,

- Webcam C930e,

- Zone Wired,

- Zone Wireless,

- Zone Wireless Plus.



Pour information, le logiciel Tune est disponible sous la forme d'un exécutable pour Windows, mais a aussi été pensé pour être déployé en masse sur un parc d'entreprise grâce à un installateur MSI et à la solution Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Toutefois, le fichier MSI semble ne pas avoir été mis à jour et en est resté à la version 1.5 pour le moment. Dans la même optique, Tune dispose aussi d'une fonction d'auto-diagnostic qui génère des rapports dans un répertoire partagé accessible à l'équipe de support informatique.



Pour télécharger le logiciel :



- Application Logitech Tune 2.0.117 pour Windows 10 32/64 bit : Cliquez ICI.



Une petite présentation en vidéo : Cliquez ICI.



