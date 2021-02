VIEWSONIC nous propose un nouvel écran PC : Le VX3276-2K-mhd72.



Le ViewSonic VX3276-2K-mhd est le parfait mélange de style et de performance avec des caractéristiques qui comprennent une dalle 32”, un design minimaliste et une résolution WQHD (2560 x 1440). Le Design élégant et un profil ultra-fin, le socle triangulaire en argent métallique et le cadre sans bord élégant donnent au moniteur une allure premium qui s’adapte parfaitement à la maison et au bureau. Le VX3276-2K-mhd intègre la technologie SuperClear IPS et une couleur 10 bits riche pour produire un éventail complet de couleurs vibrantes avec des angles de vue larges. Le son stéréo est fourni par les doubles haut-parleurs intégrés du moniteur et les connecteurs DisplayPort, Mini DisplayPort et 2 HDMI offrent des options de connectivité souple pour l’usage général et les jeux.



















Un design haut de gamme







Le moniteur comprend une conception inspirée de l’architecture, esthétique avec des facteurs de formes modernes tels qu’un profile ultra-fin, un cadre sans bord moderne et un support triangulaire unique.



Résolution WQHD brillante







Un grand écran de résolution 32” WQHD (2560 x 1440) fournit des images détaillées et jusqu’à 70 % de contenu sur écran affichable en plus que la résolution HD intégrale (1920 x 1080) standard.



Technologie SuperClear IPS







Profitez d'une couleur riche et vivante avec des niveaux de luminosité conséquents, peu importe l'angle de vue. Avec la technologie de panneau SuperClear de type IPS, le moniteur VX3276-2K-mhd offre la même qualité d'image claire que lorsque vous regardez l'écran de dessus, de dessous, de l'avant ou de côté.



Des milliards de couleurs







En utilisant la couleur 10 bits, le VX3276-2K-mhd peut produire une palette de couleurs de plus d’un milliard de couleurs, permettant une reproduction de couleurs plus riche, plus vive, des gradients plus performants et une transition plus naturelle entre les nuances.



Connectivité flexible







Les entrées DisplayPort, HDMI et VGA offrent une large gamme de compatibilité, vous apportant la souplesse ultime que vous regardiez une vidéo, jouez à des jeux ou travaillez.



Son puissant







Les doubles haut-parleurs stéréo intégrés fournissent un son puissant. Quand ils sont appariés à une performance d’écran incroyable, la combinaison fournit une immersion multi-sensorielle complète.



Paramètres optimisés ViewMode







ViewMode de ViewSonic inclut les préréglages « Jeu », « Film », « Web », « Texte », « Mono » et « Mac ». Chaque préréglage offre des améliorations spécialisées de la courbe gamma, de la température des couleurs, du contraste et de la luminosité pour fournir l’expérience visuelle optimale pour différentes applications.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VIEWSONIC