Synology DSM 6.2.4 est disponible pour tous.



Synology vient de mettre à jour son logiciel interne DSM 6.2.4. Cette nouvelle version apporte plusieurs corrections, améliorations et nouveautés. Rentrons directement dans le vif de sujet et découvrons ensemble le contenu du journal des modifications…







Synology DSM 6.2.4-25554



Si vous avez un NAS Synology, vous serez certainement ravi d’avoir des nouvelles du constructeur sur la partie DSM. Si vous n’avez pas installé DSM 7.0 Bêta, sachez que DSM 6.x évolue encore. Aujourd’hui, on parle aujourd’hui de DSM 6.2.4 et cette mise à jour nécessite un redémarrage du NAS. Comme vous le constaterez, DSM 6.2.4 est une mise à jour importante.



Compatibilité et installation



Tout d’abord, Synology annonce une amélioration de la politique en matière de mots de passe. Ces derniers doivent exclure les noms d’utilisateur et les descriptions, inclure des lettres majuscules et minuscules ainsi que des chiffres. La longueur minimale du mot de passe est de 8 caractères. Le fabricant annonce également une correction sur un problème de compatibilité entre les NAS à base de processeur Geminilake et les machines virtuelles fonctionnant sous Windows 10.



Cela concerne les NAS récents puisqu’il s’agit des :



- DS220+ : Cliquez ICI,

- DS420+ : Cliquez ICI,

- DS720+ : Cliquez ICI,

- DS920+ : Cliquez ICI,

- DS1520+ : Cliquez ICI.



Enfin, avec DSM fraichement installé, les événements de renommage et de suppression de fichiers à travers le protocole SMB seront désormais inscrits dans le journal par défaut.

Nouveautés DSM 6.2.4



Regardons de plus près les cinq nouveautés contenues dans DSM 6.2.4 :



- Les utilisateurs peuvent définir jusqu’à 10 emails différents pour recevoir les notifications systèmes,

- Amélioration des performances de synchronisation de la base de données du domaine en ne synchronisant que les données modifiées,

- Ajout de la détection des blocs défectueux sur les SSD Synology,

- Prise en charge de la mise à jour du disque dur et du micrologiciel des SSD de Synology directement via DSM,

- Amélioration du contrôle de la vitesse du ventilateur en fonction de la température de la carte réseau Synology pour les NAS de la série 19 et plus récents.



Corrections de bugs



- L’option « Activer l’assistant Web » ne fonctionnait pas sur les NVR216 et NVR1218,

- Les formats de date et d’heure pour les tâches planifiées n’étaient pas cohérents dans les paramètres du widget et du système,

- Les tâches planifiées pouvaient ne pas être exécutées ou modifiées dans certains cas,

- Les tâches planifiées à une fréquence élevée généraient de nombreux journaux et occupaient inutilement l’espace sur les partitions systèmes,

- Le texte d’accueil personnalisé pouvait différer sur la page d’aperçu et de connexion réelle en raison des limites de caractères,

- Des données pouvaient toujours être écrites dans les LUN après que le volume soit à court d’espace,

- Si des dongles Wi-Fi étaient installés, certaines interfaces réseaux disponibles n’étaient pas répertoriées lorsque les utilisateurs modifiaient les cibles iSCSI,

- Les services iSCSI peuvent être instables lorsque l’hôte est trop occupé ou lorsque les utilisateurs désactivent les cibles iSCSI et mettent fin aux sessions simultanément,

- Les initiateurs ne pouvaient pas se connecter à la cible iSCSI après la reconnexion des interfaces Ethernet dans un cluster à haute disponibilité,

- Les paquets pouvaient ne pas fonctionner correctement lorsque les disques migrés depuis un autre NAS Synology provoquaient des conflits d’ID de volume,

- Les utilisateurs n’étaient pas en mesure de trouver leur NAS Synology dans Mes emplacements réseaux sous Windows lorsque WS-Discovery ne fonctionnait pas correctement,

- Le Centre des journaux n’enregistrait pas les événements d’activation/désactivation de la corbeille,

- Correction de la faille de sécurité concernant sudo (Synology-SA-21:02),

- Correction de multiples vulnérabilités de sécurité (Synology-SA-21:03).



Attention, Synology alerte : En réponse à l’amélioration de l’efficacité de la synchronisation de la base de données de domaine, la liste des utilisateurs/groupes du domaine sera mise à jour une fois par heure lors de sa création avec Synology Directory Server.



Mise à jour DSM



Pour rappel, Synology ne met pas à disposition la dernière version de DSM pour tout le monde en même temps. Il faut parfois patienter plusieurs jours (et mêmes plusieurs semaines) avant que le NAS propose de l’installer cette version en automatique. Voici deux solutions pour récupérer la dernière mise à jour :



- Depuis l’interface d’administration Panneau de configuration > Mise à jour et restauration… Le bouton de téléchargement devrait apparaître,

- Vous pouvez également passer par cette page de téléchargement du site Synology, choisissez votre NAS et cliquez sur téléchargement (le fichier est également sur le site archive de Syno). Ensuite, depuis l’interface d’administration, cliquez sur le bouton Mise à jour manuelle de DSM.



Attention, la mise à jour pèse plus de 200 Mo ce qui est important. De plus, comme indiqué précédemment, cette dernière nécessite un redémarrage du NAS.



CACHEM