Comme prévu, NVIDIA lance aujourd'hui la nouvelle carte graphique GeForce RTX 3060 pour PC de bureau (une édition mobile existe déjà pour rappel). À l'instar des autres GPU RTX 30 Series, le RTX 3060 est basé sur la dernière microarchitecture Ampere. Les spécifications techniques du RTX 3060 (GA106) font état de 3 584 cœurs CUDA cadencés à 1,32 GHz (1,78 GHz en boost) contre respectivement 4 864 cœurs CUDA, 1,41 GHz et 1,67 GHz pour le RTX 3060 Ti sorti début décembre 2020. Le GPU RTX 3060 est en revanche associé à 12 Go de mémoire GDDR6 contre 8 Go pour la version Ti mais avec un bus mémoire de seulement 192 bit au lieu de 256 bit pour les cartes 3060 Ti. Pour le reste, les deux produits de référence sont vraiment identiques.



Pour supporter ce nouveau GPU GeForce RTX 3060, NVIDIA propose aujourd'hui les drivers GeForce Game Ready 461.72 WHQL.



Le Resizable BAR activé pour la carte GeForce RTX 3060



Le GPU GeForce RTX 3060 présente tout de même une particularité puisqu'il est théoriquement le premier de la gamme 30 Series desktop à supporter la fonctionnalité Resizable BAR de la norme PCI Express qui est censée améliorer les performances dans certains jeux.



NVIDIA ne parle toutefois pas de cette innovation dans le changelog du pilote 461.72 mais confirme sur son site web nvidia.com/geforce que ce pilote 461.72 supporte bien le Resizable BAR avec la carte GeForce RTX 3060. Voilà donc une excellente nouvelle !



Pour rappel, le support du Resizable BAR dans le pilote GeForce ne suffit pas puisque ce doit aussi être le cas dans le BIOS de la carte graphique. Le vBIOS de la GeForce RTX 3060 intègre nativement cette fonction, mais les GPU 3060 Ti/3070/3080/3090 bénéficieront d'une mise à jour en ce sens de leur vBIOS vers la fin du mois de mars. Ce BIOS supprimera aussi au passage les bips sonores au démarrage. Il faudra aussi penser à mettre à jour le BIOS/UEFI de la carte mère.



NVIDIA confirme que ce BIOS avec Resizable BAR sera aussi bien disponible pour les cartes graphique maison GeForce RTX 30 Series Founders Edition que pour celles proposées par les différents partenaires (OEM). Ce sera donc à notre connaissance la première fois que NVIDIA proposera un nouveau BIOS pour les cartes Founders Edition ce qu'il s'était toujours refusé à faire par le passé. Ce BIOS sera directement téléchargeable sur le site web de NVIDIA.



Support des premiers GPU CMP HX dédiés au minage



Outre le GPU GeForce RTX 3060, ces drivers apportent également le support des tout premiers GPU CMP HX dédiés exclusivement au minage professionnel étant donné que les cartes seront dépourvues de sortie vidéo. Cette nouvelle gamme de GPU Cryptocurrency Mining Processor vise à scinder totalement les produits utilisés pour miner de la cryptomonnaie de ceux destinés aux joueurs ce qui devrait permettre d'améliorer la disponibilité des cartes graphiques dans le commerce et éviter que les mineurs mettent la main sur des lots entiers de GeForce ce qui a totalement déstabilisé le marché ces dernières années.



Pour éviter que les futures cartes GeForce (y compris la nouvelle RTX 3060) soient utilisées à des fins de mining, NVIDIA annonce que leurs performances pour cet usage vont être bridées à la moitié du Hash Rate maximal via le BIOS et le pilote qui détecteront les algorithmes du protocole Ethereum.



Les deux premiers GPU de minage supportés dans ces drivers sont les références CMP 30HX et CMP 40HX. Les modèles CMP 50HX et CMP 90HX suivront par la suite.



Des optimisations pour les jeux



Pilote certifié GeForce Game Ready oblige, cette mise à jour 461.72 apporte également des optimisations pour les jeux vidéo. NVIDIA annonce évidemment le support de la démo du titre Outriders. Si le jeu ne sortira pas sur PC et consoles avant le premier avril 2021, sa démo jouable doit normalement sortir ce soir ce qui justifie pleinement la publication de ce pilote.



Par ailleurs, NVIDIA indique que la fonction Deep Learning Super-Sampling (DLSS), qui améliore les performances et la qualité d'image avec les GPU RTX 20/30 Series est maintenant disponible dans les jeux Mount & Blade II : Bannerlord et Nioh 2 - The Complete Edition grâce à ces drivers. NVIDIA annonce aussi que DLSS est maintenant disponible sous la forme d'un plugin gratuit pour les développeurs de jeux basés sur le moteur Unreal Engine 4 ce qui va permettre de l'étendre à beaucoup de jeux supplémentaires. Une douzaine d'applications de création professionnelles sont également compatibles DLSS depuis peu.



Tom Clancy's Rainbow Six Siege voit, lui, sa compatibilité étendue à la technologie Reflex qui permettrait d'après NVIDIA de réduire la latence jusqu'à 25 % entre une action sur la souris et sa prise en compte à l'écran. À noter que l'activation du mode Reflex n'est possible pour le moment que sur les serveurs de test d'Ubisoft (Technical Test Server) et uniquement avec l'édition Vulkan de Rainbow Six Siege et non avec l'API DirectX. Evidemment, pour profiter de ces gains, il faut aussi disposer d'un moniteur et d'une souris compatible avec Reflex, mais aussi d'un GPU GeForce GTX 10 Series ou supérieur. D'ailleurs, NVIDIA précise que les gains sur la latence sont nettement plus importants avec les cartes graphiques d'ancienne génération.



25 nouveaux profils OPS



On apprend aussi que ce pilote 461.72 permet de bénéficier de 25 profils Optimals Playable Settings (OPS) supplémentaires c’est-à-dire la possibilité d'optimiser automatiquement les réglages 3D pour les jeux suivants :



- 9 Monkeys of Shaolin,

- Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy,

- CRSED F.O.A.D,

- DRAGON QUEST XI S Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition,

- Dyson Sphere Program,

- Enlisted,

- Firefighting Simulator - The Squad,

- Firework,

- Heroes of the Three Kingdoms 8,

- Hitman III,

- Home Behind 2,

- Horizon Zero Dawn Complete Edition,

- Leaf Blower Revolution,

- Lineage Remastered,

- Little Nightmares II,

- Nioh 2 - The Complete Edition,

- Port Royale 4,

- Scavengers,

- Skul : The Hero Slayer,

- Spelunky 2,

- Tale of Immortal,

- The Medium,

- The Riftbreaker,

- Yakuza 3 Remastered,

- Yakuza : Like a Dragon.



Pour finir, ces drivers 461.72 contiennent de multiples correctifs à commencer par ceux proposés dans le hotfix 461.51 comme l'erreur TDR aléatoire avec les GPU GeForce 30 Series (Ampere) durant la navigation sur le web avec les navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge. En revanche, toujours pas de correction pour les tremblements de l'image lors du déplacement d'une fenêtre avec certaines applications comme Chrome, Edge, Office, Zoom... Seule la désactivation du Multiplane Overlay (MPO) dans le registre permet de résoudre le problème pour le moment.



- Windows 10 64 bit (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10 64 bit (x64) DCH : Cliquez ICI,

- Windows 7/8/8.1 64 bit (x64) : Cliquez ICI.



Mise à jour



NVIDIA a confirmé la compatibilité de ce pilote 461.72 avec la fonction Resizable BAR et la disponibilité du BIOS adéquat vers la fin mars 2021. L'actualité a été mise à jour en conséquence.



