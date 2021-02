AMD annonce le nouveau GPU RDNA2 de la série RX 6000 le 3 mars 2021.



AMD a récemment annoncé son troisième événement "When Gaming Begins" pour annoncer la dernière née de la série Radeon RX 6000. AMD a dévoilé le premier de ses processeurs Ryzen de la série 5000 lors du premier événement "When Gaming Begins" et a annoncé les cartes graphiques RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT lors du deuxième événement. Ce troisième événement sera presque certainement celui du dévoilement officiel des cartes graphiques Radeon RX 6700 XT et/ou RX 6700, au sujet desquelles nous avons reçu diverses fuites et rumeurs.







Nous prévoyons que le RX 6700 XT sera équipé de 40 unités de calcul, de 2560 cœurs et de 12 Go de mémoire GDDR6 192 bits et qu'il concurrencera le NVIDIA RTX 3060 Ti. La rumeur veut que la carte soit vendue au détail pour moins de 250 USD, mais on ne sait pas si elle sera réellement disponible à ce prix.



Le RX 6700 dispose de la même mémoire GDDR6 de 12 Go et 192 bits, mais ne comprend que 36 unités de calcul et 2304 cœurs. AMD parlera probablement aussi des plans de son ordinateur portable et des caractéristiques de ses logiciels pendant l'événement. Le troisième événement "When Gaming Begins" sera retransmis en direct par AMD le 3 mars à 11 heures (heure de l'Est).



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



AMD