GIGABYTE nous propose une nouvelle série de watercolling AIO : Les AORUS WATERFORCE X SERIES.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, un des principaux fabricants de cartes mères et de cartes graphiques, a annoncé aujourd'hui le nouveau refroidisseur de liquide AIO AORUS WATERFORCE X SERIES. Au-delà du succès du refroidisseur de liquide AORUS, la série AORUS WATERFORCE X offre 3 tailles de radiateurs de 240/280/360 mm qui répondent aux différents besoins des utilisateurs pour un support robuste des processeurs multi-cœurs haute performance sur les plateformes Intel et AMD. Outre la compatibilité avec une multitude de modèles, les radiateurs AORUS WATERFORCE X SERIES améliorent les fonctions et la conception de tous les aspects. Le diamètre du tube de 7,8 mm améliore le flux de 37 % et il est conçu avec une pompe à axe céramique pour optimiser la durabilité et la dissipation de la chaleur.















La structure de pointe du ventilateur à nano-lubrifiant au graphène réduit également le taux d'usure des roulements et le dépôt de carbone grâce à son faible coefficient de frottement et à sa lubrification élevée, ce qui prolonge de 2,1 fois la durée de vie du ventilateur à paliers lisses et évite le bruit des roulements à billes à faible vitesse du ventilateur pour un fonctionnement plus silencieux.



La conception renommée de l'écran LCD intègre en outre des modes plus innovants et des réglages personnalisés, notamment le Chibi Time exclusif, et la prise en charge du format MP4GIFJPG. Grâce au nouveau port Micro SD intégré, les utilisateurs sont plus libres de charger leurs matériaux préférés pour l'affichage, et couplé aux multiples modes d'éclairage de la FUSION RGB, AORUS WATERFORCE X est le refroidisseur de liquide AIO plus que vous ne pourriez jamais l'imaginer.



"Après les louanges de la précédente génération de refroidissement AIO, les AORUS WATERFORCE X SERIES conservent leur design exclusif remarquable avec de nombreuses améliorations en réponse aux commentaires des utilisateurs". a déclaré Jackson Hsu, directeur de la division de développement de produits de GIGABYTE Channel Solutions.



"Outre les caractéristiques de haute durabilité, de haute performance et de haute compatibilité, la personnalisation avancée sur l'écran LCD et la conception de l'éclairage RGB de la SÉRIE AORUS WATERFORCE X permettent aux utilisateurs un contrôle total de l'état de leur système tout en créant un système personnel élégant et une expérience exceptionnelle de refroidissement liquide AIO.



Dissipation thermique élevée avec plus de silence et de durabilité



Les processeurs multicœurs et les processeurs à nombre de cœurs plus élevé sont la norme pour les constructions haut de gamme, mais des vitesses d'horloge plus élevées peuvent générer un excès de chaleur qui ralentit les performances. Un refroidissement efficace du CPU devient le facteur clé des performances du système, c'est pourquoi les refroidisseurs de liquide AORUS WATERFORCE X SERIES AIO sont conçus spécifiquement pour gérer la chaleur générée par les CPU de dernière génération.



Le diamètre du tube a été élargi de 5,1 mm à 7,8 mm, ce qui augmente le débit d'eau de 37 % et permet à la chaleur de se dissiper plus rapidement et plus efficacement. Le nouveau refroidisseur de liquide AIO est équipé d'un axe en céramique qui offre une meilleure résistance aux dommages et des capacités anti-corrosion, permettant une durée de vie plus longue et une meilleure durabilité par rapport à l'axe en métal.



La structure du ventilateur à double roulement à billes, qui présente une efficacité et une durabilité supérieures, est toujours le meilleur choix pour les radiateurs des solutions de refroidissement liquide, mais les vibrations et le bruit de frottement se font entendre lorsque la vitesse du ventilateur est faible.



Afin de fournir la solution de refroidissement liquide la plus silencieuse, AORUS WATERFORCE X SERIES utilise le principal palier en graphène nano-lubrifiant avec une friction et un bruit ultra-faibles pour réduire le bruit d'environ 15% par rapport aux précédents refroidisseurs liquides, avec la même stabilité et la même faible vitesse de ventilateur. Après des essais approfondis, les pales du ventilateur de 120 mm ont été jumelées au radiateur de 360 mm pour une meilleure synergie dans la dissipation de la chaleur la plus efficace avec un minimum de bruit.



Le ventilateur maintient le bruit à un niveau minimum, même lorsqu'il fonctionne à la vitesse la plus élevée. Lors du test réel du Cinebench R23 en charge lourde, même les processeurs AMD Ryzen 9 5950X de 105 W à haut TDP peuvent fonctionner tous les cœurs à 4,6 GHz sur 16 cœurs appariés avec AORUS WATERFORCE X 240. Cela démontre les performances supérieures des AORUS WATERFORCE X SERIES de GIGABYTE.



Affichez votre exemplaire unique



Les AORUS WATERFORCE X SERIES continuent de présenter un impressionnant affichage circulaire LCD de l'esthétique des jeux. Outre les quatre modes par défaut du mode "Enthousiaste", du mode "Fonction", du mode "Texte personnalisé" et du mode "Image personnalisé", plusieurs fonctions passionnantes sont ajoutées. Le mode de personnalisation des images a été amélioré pour prendre en charge davantage de formats MP4/ GIF/ JPG, ainsi que le nouveau mode exclusif "Chibi Time" et la prise en charge de la saisie de texte personnalisé multilingue.



Grâce au nouveau rotateur d'affichage unique en son genre, conçu pour pouvoir être tourné manuellement de 330 degrés, les utilisateurs sont libres d'ajuster le texte et les images affichées selon leur angle préféré plus facilement qu'auparavant. L'un des points forts de la série AORUS WATERFORCE X est la conception innovante du port Micro SD intégré, qui permet de dépasser les limites d'affichage des refroidisseurs de liquide dues à une capacité insuffisante.



Les utilisateurs peuvent désormais stocker toutes leurs images ou vidéos préférées dans un format compatible, et les télécharger sur l'écran LCD par le panneau de commande LCD dans RGB FUSION 2.0. La capacité illimitée de la carte SD libère la créativité des utilisateurs et crée une fusion parfaite entre les cartes mères de jeu AORUS, les périphériques et l'extérieur élégant avec une variété d'affichage pour construire un système élégant et distingué.



Avec le logiciel RGB Fusion 2.0 de la série AORUS WATERFORCE X, les utilisateurs peuvent ajuster le texte, l'image et les vidéos affichés sur l'écran LCD, ainsi que les multiples modes d'éclairage LED numériques ARGB intégrés, créant ainsi des systèmes de jeu personnalisés avec des effets d'éclairage fluides. En outre, la RGB Fusion 2.0 permet aux utilisateurs de synchroniser les fonctions RGB de leurs périphériques et de prendre en charge plusieurs ventilateurs pour synchroniser les motifs d'éclairage grâce au nouvel accessoire ARGB CABLE.



Outre l'éclairage fascinant, RGB FUSION 2.0 permet également aux utilisateurs de contrôler le nom du modèle du CPU/la fréquence d'horloge/l'eau, le CPU, les temps VRM, tandis que AORUS ENGINE offre un contrôle robuste sur la dissipation de la chaleur du refroidisseur et du CPU par un contrôle instantané du régime du ventilateur/du pompage. AORUS WATERFORCE X SERIES offre le système de refroidissement liquide le plus élégant, avec des fonctionnalités et des possibilités de loisirs dépassant votre imagination.



AORUS WATERFORCE X SERIES est présenté en 3 tailles de radiateurs, 240/280/360 mm, qui ont tous été testés et équipés des tailles de pales et des réglages de vitesse de ventilateur appropriés pour garantir la meilleure adéquation pour une haute efficacité de refroidissement, et avec un support parfait pour les performances extrêmes des CPU multicœurs sur les plateformes multicœurs Intel et AMD. Les AORUS WATERFORCE X SERIES sont déjà sur le marché, veuillez consulter le site web de GIGABYTE pour trouver plus d'informations sur le refroidisseur de liquide AIO haut de gamme avec des performances de refroidissement extrêmes, une durabilité et une esthétique élégante.



Pas de date ni de prix pour le moment.



