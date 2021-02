FRACTAL DESIGN nous propose un nouveau boitier PC : Le Meshify 2 Compact.



Meshify 2 Compact est un boîtier très performant, à l'esthétique audacieuse et inspirée par la furtivité. Son extérieur remarquable se caractérise par un verre trempé affleurant sans boulons, un panneau supérieur entièrement amovible offrant un excellent accès intérieur et un port USB 3.1 de type C en façade.



























Filtre frontal amovible







- Nouvelle conception du panneau avant avec grillage amovible à charnière et collerette sans attache pour un accès plus facile aux supports de ventilateur avant,

- Filtres faciles à nettoyer à l'avant, sur le dessus et à la base, avec une couverture complète du bloc d'alimentation et un accès pratique à l'avant,

- Nouveau filtre avant en nylon qui peut être retiré pour augmenter le débit d'air.



Un refroidissement robuste







- Installez jusqu'à 7 ventilateurs, des radiateurs avant jusqu'à 360 mm ou des radiateurs supérieurs jusqu'à 240 mm,

- L'aménagement intérieur ouvert crée un chemin de circulation d'air régulier de l'admission à l'évacuation,

- Installez jusqu'à 7 ventilateurs de 120 mm ou 4x 140 mm (1 ventilateur de 120 mm et 2 de 140 mm Dynamic X2 inclus).



En vedette







- Panneau en acier intégré sans soudure avec support de cadre en acier et mécanisme de verrouillage supérieur sans boulon,

- Options de stockage flexibles prenant en charge deux disques 2,5"/3,5" et jusqu'à quatre SSD (deux supports SSD inclus),

- Amélioration de l'acheminement des câbles grâce à trois clips d'alignement de câbles intégrés et six bandes velcro.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



FRACTAL DESIGN