La technologie Intel Thunderbolt fête ses 10 ans.



En 2011, les ordinateurs étaient encombrés par un trop grand nombre de ports d'entrée/sortie (E/S). Il y avait des ports USB pour les données, des ports Ethernet pour l'internet et des ports DisplayPort, HDMI et VGA pour la vidéo. Bien qu'ils soient suffisamment grands pour accueillir plusieurs ports, les ordinateurs ne pouvaient toujours pas répondre aux besoins des utilisateurs.



La solution ? Intel a lancé la technologie Thunderbolt, qui regroupe les données, la vidéo et l'alimentation sur un seul et même petit connecteur. Thunderbolt permettait aux utilisateurs de déplacer des données rapidement et en toute confiance entre les périphériques intelligents connectés - comme les PC, les stations d'accueil, les moniteurs, les disques durs à semi-conducteurs, les disques durs externes et les caméras - en utilisant ce connecteur unique. À l'époque, Thunderbolt se vantait de pouvoir transférer un film complet en haute définition en moins de 30 secondes et de sauvegarder une année entière de lecture continue de musique MP3 en un peu plus de 10 minutes.







Le Thunderbolt 4 d'aujourd'hui a vu la largeur de bande globale du port quadrupler par rapport au Thunderbolt original. Il peut prendre en charge deux écrans 4K, tout en chargeant un ordinateur portable en même temps. Il est passé à un connecteur de type C encore plus petit pour permettre l'utilisation de portables plus fins et plus légers et l'installation d'un seul câble. Thunderbolt est devenu une norme industrielle, intégrée dans les processeurs Intel, et son protocole a contribué à la norme USB4. Il est désormais requis sur les ordinateurs portables Intel Evo et vPro, et est pris en charge par tous les principaux systèmes d'exploitation, y compris, bientôt pour la première fois, les appareils Chrome.



"La simplicité, la fiabilité et les performances de Thunderbolt sont importantes, que vous travailliez ou appreniez à la maison, que vous créiez du contenu ou que vous soyez un joueur. Vous pouvez faire toutes ces choses avec une seule connexion Thunderbolt", a déclaré Jason Ziller, directeur général de la division "Connectivité client" chez Intel.

Thunderbolt fait partie des technologies séminales à commercialiser avec succès, nées des Intel Labs, l'organisme de recherche d'Intel axé sur l'avenir de l'informatique.



Si une entreprise utilise le nom ou le logo de Thunderbolt, son produit a passé un test de certification qui comprend des tests électriques et fonctionnels pour s'assurer que son appareil fonctionne comme il est censé le faire. Plus de 1 000 ordinateurs et 1 000 accessoires dans de nombreuses catégories différentes ont été certifiés par Thunderbolt, ce qui montre l'ampleur de son adoption dans l'industrie.



"Intel se réjouit de continuer à travailler avec l'industrie sur l'innovation et l'adoption de Thunderbolt", a déclaré M. Ziller. "Nous pensons que Thunderbolt suivra le rythme des moniteurs alors que nous nous tournons vers les 8K et 16K, les SSD externes qui doublent presque leur vitesse chaque année, et bien plus encore".



