Cyberpunk 2077 Patch 1.2 retardé à cause d'une cyber-attaque sur le CD Projekt RED.



Oh l'ironie ! Le piratage était un moyen très viable de développer votre personnage et de jouer Cyberpunk 2077, mais CD Projekt RED ne pensait pas que leur 2021 serait pire à cause d'un piratage IRL. Non seulement ils ont perdu un précieux code source au profit de pirates, mais ils ont également déclaré que ces derniers ont vendu les codes dans une démarche qui met en péril l'intégrité structurelle d'un développeur de jeux vidéo. Vous pourriez faire des blagues sur la lettre de mème des années 90 que les pirates ont envoyée à la société, mais ils ne voient clairement pas l'humour dans cette situation, car cela a pris des ressources qui étaient autrement destinées à aller vers le patching de Cyberpunk 2077 - en particulier sur les consoles de génération plus ancienne.











CD Projekt RED s'est connecté à twitter plus tôt dans la journée pour nous informer que le patch est retardé, comme beaucoup l'ont spéculé, mais aussi que le temps supplémentaire contribuera à augmenter la portée du patch au-delà des mises à jour précédentes. En effet, dans une situation où ils ne semblent tout simplement pas pouvoir faire une pause, peut-être que la transparence et la minimisation des attentes auraient été la voie à suivre. Dans l'état actuel des choses, les réactions du public à cette nouvelle sont un rappel aux lecteurs du TPU de garder les médias sociaux et les commentaires du public à distance afin de préserver leur santé mentale. Nous sympathisons avec CD Projekt RED et espérons qu'il en sortira un meilleur résultat pour ses clients payants.



