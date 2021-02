TECHPOWERUP nous propose le test de la : ROCCAT Burst Core.



Créée en 2006, ROCCAT est une société de périphériques basée en Allemagne. Après le Burst Pro, acclamé par la critique, ROCCAT sort le Burst Core, essentiellement une version économique du Pro. Le Core conserve la forme, la construction légère et les interrupteurs optiques du bouton principal qui assurent une faible latence sans double-clic. Au lieu du PMW3389, c'est le PMW3331 de PixArt, capable de supporter 8500 CPI, qui est utilisé. De plus, le Burst Core est livré avec un câble en caoutchouc plus rigide à la place du câble souple et tressé dont le Pro est équipé. De plus, des pieds de souris réguliers teintés en noir sont utilisés, et l'éclairage RGB ne s'étend qu'à la molette de défilement. Comme pour le Pro, de nombreuses options de configuration sont disponibles via ROCCAT Swarm.







Voici la fiche technique :







