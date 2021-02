Les performances du refroidisseur VRM MPG Coreliquid K360 AIO de MSI testées sur la carte mère Z590 Gaming Carbon de MSI et le processeur Intel Rocket Lake.







MSI nous a fourni de nouvelles mesures de performance de son prochain refroidisseur de liquide MPG Coreliquid K360 AIO qui fonctionnait sur une plateforme Intel Rocket Lake. Le Coreliquid est une toute nouvelle gamme de refroidisseurs AIO de MSI qui sera en concurrence avec d'autres marques AIO bien connues et de qualité supérieure, principalement la série ASUS Ryujin.



MSI présente les performances de refroidissement VRM de son refroidisseur MPG Coreliquid K360 AIO sur la plate-forme Intel Rocket Lake Desktop CPU



MSI a dévoilé ses refroidisseurs de liquide MPG CoreLiquid K série AIO au CES 2021. Selon MSI elle-même, la série Coreliquid K sera disponible en 240 mm et 360 mm et sera dotée d'un grand écran LCD de 2,4" que les utilisateurs pourront soit personnaliser avec des photos/bannières personnalisées, soit laisser afficher des informations utiles telles que les temps, les horloges, etc. La gamme est spécialement conçue pour les processeurs Intel de la série K non verrouillés, comme la gamme actuelle Comet Lake de la 10e génération et les puces Rocket Lake de la 11e génération à venir.



La série MPG Coreliquid K utilise le ventilateur Torx 4.0 qui offre une pression d'air 20% plus élevée que la variante 3.0 installée sur la série Coreliquid R. En plus des ventilateurs de radiateur, la pompe principale abrite également un ventilateur Torx 3.0 de 60 mm avec des pales de ventilateur de dispersion offrant un refroidissement aux VRM autour de la prise de l'unité centrale. ASUS a procédé à une implémentation similaire sur sa série Ryujin et MSI affirme que sa version offre de meilleures performances de refroidissement, ce qui est essentiel pour les processeurs Intel Rocket Lake et les cartes mères de la série 500.







La pompe principale a plusieurs orifices autour du boîtier principal par lesquels le ventilateur peut souffler de l'air aux PMV. Le test, qui a porté sur une carte mère MSI MEG Z590 Gaming Carbon WiFi et le processeur Intel Rocket Lake Desktop, a montré que le Coreliquid K360 de MSI MPG offre des températures de VRM bien meilleures que le Ryujin 360 d'ASUS. Il est également détaillé que le MSI K360 fonctionnait avec un ventilateur VRM à 3000 tours/minute alors que le Ryujin 360 d'ASUS avait un ventilateur VRM tournant à 3500 tours/minute, ce qui entraîne un niveau de bruit plus élevé.











Dans un autre test, MSI utilise un Intel Core i9-10900K sur la même carte mère et obtient des résultats similaires. Le fait que le Coreliquid K360 de MSI coûte 269,99 dollars US alors que le Ryujin coûte 299,99 dollars US rend cette comparaison plus intéressante. Le MSI MPG Coreliquid K360 fera partie du kit des critiques pour les processeurs Intel Rocket Lake Desktop que MSI envoie à la presse. Il comprendra un processeur Rocket Lake, ledit refroidisseur, une carte mère MSI MPG Z590 ACE.



Le lancement du refroidisseur est prévu pour le mois prochain.



WCCFTECH