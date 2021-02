Webcam Razer Kiyo Pro pour la vidéoconférence professionnelle et le streaming.



Razer a annoncé aujourd'hui le nouveau Razer Kiyo Pro, un appareil photo USB doté d'un capteur de lumière adaptatif de haute performance pour offrir une fidélité d'image inégalée sur le marché, même dans des conditions de faible luminosité. Associant un capteur CMOS ultra-sensible à la technologie STARVIS, le Razer Kiyo Pro apporte un niveau professionnel de qualité d'image à la vidéoconférence et à la diffusion en continu.







Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Capteur de lumière adaptatif



Le Razer Kiyo Pro est équipé d'un capteur CMOS de type 1/2,8 avancé avec la technologie STARVIS. STARVIS est une technologie de pixel rétro-éclairé pour créer des images de haute qualité à partir de régions de lumière visible et proche infrarouge. La technologie détecte l'éclairage de fond et s'ajuste en conséquence pour optimiser la clarté visuelle.



Non compressé 1080P 60 FPS



Le Razer Kiyo Pro est capable de fournir une image non compressée en Full HD 1080p 60 FPS avec une précision et une fidélité exceptionnelle.



Mode 30 FPS compatible HDR



Le Kiyo Pro possède également un mode HDR 30 FPS qui augmente la gamme dynamique, corrigeant les zones sous-exposées et surexposées à la volée, ajustant les couleurs, l'éclairage et les ombres pour obtenir de meilleurs détails.



Objectif grand angle



Le Kiyo Pro a trois champs de vision dont 103°, 90° et 80°. Cela permet aux utilisateurs de capturer des installations et des environnements entiers pour la vidéoconférence et la diffusion professionnelle.



Plusieurs options de montage



La monture de la webcam Razer Kiyo Pro peut être inclinée à l'angle parfait pour s'adapter à votre écran ou à votre table, mais elle peut aussi être détachée si vous préférez que la webcam soit installée sur un trépied.



Conçue avec le verre Gorille Corning 3



Pour améliorer la qualité d'image, la durabilité et la longévité du Razer Kiyo Pro, son objectif est conçu avec du verre Corning Gorilla Glass 3 résistant aux dommages et aux rayures.



Prix, garantie et disponibilité



Le Razer Kiyo Pro est couvert par une garantie d'un an, maintenant disponible sur Razer.com au prix de 199.99 Dollars.



