GIGABYTE nous propsoe : La "Neonpunk" GeForce RTX 3060 AORUS ELITE.



"Le style néonpunk émane dans l'obscurité de la lueur des métaux de haute qualité, mettant en valeur l'esthétique futuriste dans l'obscurité de la nuit. La nouvelle ère des esports est arrivée". C'est ainsi que Gigabyte décrit leur dernier design RTX 3060 AORUS ELITE. Outre l'apparente tentative de créer une nouvelle nomenclature pour l'éclairage RGB et les matériaux sombres, Gigabyte a annoncé que sa future carte graphique est équipée du système de refroidissement Windforce 3X bien connu de la société.















La carte comporte un sous-système d'alimentation à 8 et 6 broches, une plaque arrière métallique noire, des capacités de double BIOOS avec un OC (par défaut) et un mode silencieux, et des indicateurs d'alimentation LED pour résoudre facilement les problèmes d'alimentation. Aucun mot sur les prix ou les vitesses d'horloge n'était disponible au moment de la rédaction du présent document.



VIDEOCARDZ