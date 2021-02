Test du processeur Intel Alder Lake, montée en puissance des Cores jusqu'à 3 GHz.



Intel "Alder Lake" est la première génération de processeurs de l'entreprise à présenter un noyau hybride de type big.LITTLE et nous nous demandons à quoi ressemblent les configurations et quelle sera la puissance des processeurs de la prochaine génération. Aujourd'hui, une soumission de Geekbench est parue, qui nous a donné un peu plus d'informations sur une des douze configurations d'Alder Lake-S.



Cette fois, nous obtenons une configuration à 8 noyaux, 16 threads, avec tous les gros noyaux et aucun noyau plus petit n'est présent. Cette conception sans petits cœurs est exclusive à la plate-forme de bureau Alder Lake-S, et ne sera pas proposée pour les processeurs Alder Lake-P conçus pour les plates-formes mobiles.











Sur la base du socket LGA1700, le processeur a été repéré faisant tourner ses huit cœurs à la fréquence de 2,99 GHz. Veuillez noter qu'il ne s'agit que d'un échantillon technique et que la vitesse d'horloge du produit final devrait être plus élevée. Il a été couplé avec la dernière mémoire DDR5 et le GPU NVIDIA GeForce RTX 2080. Le score OpenCL de ce CPU a montré qu'il a fourni au GPU des performances plus que suffisantes.



Généralement, la GPU RTX 2080 obtient environ 106101 points dans les tests OpenCL de Geekbench. Associé au CPU Alder Lake-S, le GPU a réussi à obtenir jusqu'à 108068 points, ce qui montre la puissance de la nouvelle génération de cœurs. Bien qu'il y ait encore beaucoup de mystère autour de la série Alder Lake-S, nous avons appris que les gros cœurs utilisés sont censés être très puissants.



