Cherry lance le clavier KC 4500 ERGO.



Cherry Americas, qui fait partie du leader mondial des périphériques de saisie informatique, a annoncé aujourd'hui que le clavier ergonomique CHERRY KC 4500 ERGO a été ajouté à son portefeuille. Grâce à son design unique, le CHERRY KC 4500 Ergo est spécialement conçu pour permettre aux mains, aux bras et aux épaules d'adopter une posture naturelle et offre des heures de travail confortable.











Le CHERRY KC 4500 ERGO est conçu pour être utilisé aussi bien au bureau qu'à la maison. Comme pour tous ses produits, CHERRY a mis l'accent sur l'optimisation de la facilité d'utilisation, avec notamment trois pieds de support sur la face avant du clavier pour permettre aux utilisateurs de changer l'angle de fonctionnement, que l'utilisateur soit assis ou debout. L'inclusion de pieds en caoutchouc sur le clavier empêche tout glissement dans toutes les positions. Le clavier est également équipé d'un repose-poignet souple qui offre un positionnement optimal pour permettre aux utilisateurs de reposer leurs mains confortablement et éviter les points de pression.











Le clavier est équipé d'un câble extra-long avec des prises USB qui permet aux utilisateurs de se connecter facilement à leur ordinateur, quelle que soit la configuration de leur poste de travail. Le CHERRY KC 4500 ERGO est prêt à l'emploi dès sa sortie de la boîte sans aucun logiciel supplémentaire grâce à la fonction Plug & Play. Bien qu'il soit simple et facile à utiliser, le CHERRY KC 4500 ERGO se distingue par son élégant jeu de couleurs et son design moderne.



Fonctions multimédias



Une attention particulière a été accordée aux fonctions multimédia du CHERRY KC 4500 ERGO. Pour aider les utilisateurs à optimiser leur travail quotidien, le logiciel gratuit CHERRY KEYS offre de nombreuses possibilités d'individualisation et permet d'accéder à des applications, des fichiers, des modules de texte individuels ou des macros par simple pression sur un bouton.



Le CHERRY KC 4500 ERGO est disponible immédiatement au prix de vente conseillé de 45 Dollars.



