Revue Curse of the Dead Gods - Un test d'habileté et de patience.



L'express Roguelike ne montre aucun signe de ralentissement. Ce genre de jeu, autrefois très populaire, a explosé ces dernières années, d'innombrables jeux de développeurs, petits et grands, inondant le marché. La nouveauté de mourir et de réessayer a sans doute disparu depuis un certain temps, et pourtant, juste au moment où vous pensez que vous ne pourriez pas pirater un autre donjon, un jeu comme Hades de l'année dernière arrive et prouve que le genre a encore des jambes. Curse of the Dead Gods est le dernier jeu en date qui espère devenir le nouveau jeu de rogue le plus populaire.



Ce jeu d'action de type "retour aux sources" du développeur Passtech Games de Masters of Anima, Curse of the Dead Gods, a passé l'année dernière - ou à peu près - dans la catégorie Early Access. Le jeu a accumulé son lot de fans pendant cette période, mais la version complète pourra-t-elle être piratée par un public plus large ? Prenez votre torche, il est temps de vous plonger dans...



Éditeur : Focus Home Interactive.



Dévellopeur : Passtech Games.



Date de sortie : 03 mars 2020.



Genre : Roguelike.



Plateforme : PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.







Curse of the Dead Gods propose aux joueurs de jouer le rôle de l'explorateur britannique au nom douteux Caradog McCallister, bien que vous ne le sachiez pas nécessairement en jouant au jeu lui-même. L'histoire est aussi simple que possible : en cherchant un trésor, vous vous retrouvez piégé dans un temple et devez trouver la sortie, quitte à tabasser quelques dieux au passage. N'attendez pas de dialogues, de scènes de combat ou de personnages autres que le vieux Caradog. Les entrées du Codex pour les ennemis et les boss du jeu sont à peu près tout ce que vous obtenez.



Au moins, le jeu réussit bien à créer l'ambiance, avec un visuel simple mais précis. Le jeu présente trois temples à parcourir, chacun d'entre eux présentant un point de vue différent sur le thème général du jeu méso-américain : le temple du jaguar est fougueux et imposant, le temple de l'aigle est terreux et envahi par la végétation, et le temple du serpent est une fosse d'aisance remplie d'horreurs de sureau. Chaque temple est rempli de petites touches amusantes, comme des tas de crânes qui roulent en vous frappant ou des lianes que vous pouvez brûler avec votre torche. J'aimerais cependant que la présentation générale soit un peu moins sèche. Des jeux comme Hadès ont montré qu'on peut faire un tour de passe-passe sans renoncer à son personnage ou à son histoire.







Le combat des dieux de la malédiction des morts est simple mais satisfaisant. Vous pouvez porter trois armes à la fois : une dans votre main principale, une dans votre main "libre" et une qui nécessite les deux mains. Chacune de ces armes est assignée à un bouton sur votre contrôleur et vous pouvez passer de l'une à l'autre instantanément, ce qui vous permet d'enchaîner des combos mortels. Le quatrième bouton frontal permet de passer à votre torche, ce qui est important, car l'obscurité augmente les dégâts que vous subissez et rend les pièges invisibles (il est toujours bon d'allumer les braseros que vous voyez lorsque vous entrez dans une nouvelle zone). Enfin, la détente droite vous fait esquiver et la détente gauche vous permet de parer, à condition de bien chronométrer. Et c'est à peu près tout. Heureusement, tout semble très fluide et réactif, et même si la barrière d'entrée n'est pas élevée, il y a beaucoup de place pour la maîtrise.



Il existe une grande variété de types d'armes dans le jeu, des épées aux marteaux, en passant par les fouets et les arcs, pour n'en citer que quelques-unes. Chaque type d'arme a ses propres caractéristiques et points forts, et vous pouvez les combiner comme bon vous semble pour créer votre propre style de jeu. Plongez dans le feu de la mêlée avec de lourds marteaux et boucliers, utilisez des griffes et des fouets aiguisés comme des rasoirs, ou faites pleuvoir la mort de loin avec des couteaux, des pistolets et des arcs. Qui sait ? Roulez avec les armes que le jeu vous lance et vous trouverez peut-être des combos favoris inattendus.







Chaque course de temple vous oblige à vous frayer un chemin à travers une série de "salles" (en fait constituées de plusieurs salles ou arènes de combat dans la plupart des cas), ponctuées de combats de boss. Entre les étapes, vous pouvez choisir votre chemin via une simple carte, chaque nœud indiquant le type de bonus auquel vous pouvez vous attendre. Il est crucial de tracer votre parcours avec sagesse. Rechargez-vous votre santé ou prenez-vous de l'or dans une salle au trésor ? Prenez-vous une nouvelle arme ou améliorez-vous celle que vous possédez déjà ? Au fur et à mesure que vous progressez dans les salles, vous augmentez vos statistiques et collectez des reliques qui vous donnent des bonus importants, mais devenir plus puissant n'est pas une chose à sens unique.



Ce qui distingue principalement Curse of the Dead Gods des autres roguelikes, ce sont ses Malédictions. Chaque fois que vous passez d'une pièce à l'autre ou que vous absorbez les dégâts de certains ennemis, vous recevez la Corruption. Vous pouvez également choisir de payer les améliorations, les reliques et les armes avec du sang au lieu de l'or, ce qui augmentera votre Corruption. Si votre Corruption atteint un certain seuil, vous recevrez une Malédiction. Les quatre premières malédictions que vous recevez ne sont pas si dévastatrices, car elles ont généralement un effet à la fois négatif et positif, mais votre cinquième malédiction est une vilaine entorse qui vous condamne presque toujours. Lors de courses plus longues, votre plus grand défi sera de ne pas ramasser cette cinquième malédiction.







Bien sûr, c'est une ruse, donc vous allez mourir. Beaucoup. Il est important de noter que Curse of the Dead Gods n'est pas un RPG, c'est un jeu d'action plus traditionnel, donc il n'y a aucun moyen de conserver les augmentations de stat ou vos armes préférées après votre mort. Cela dit, il y a des moyens d'améliorer vos chances pour les prochains runs. Vous pouvez débloquer et équiper jusqu'à trois buff-grands bénédictions, augmenter le nombre d'armes que vous pouvez trouver dans les temples, et construire et améliorer les autels qui vous offrent des armes au début d'une course.



Déverrouiller des améliorations permanentes fait du bien au début, mais elles finissent par ne plus avoir de sens. Au-delà d'un certain seuil, vous devrez compter sur vos compétences de combat, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien que l'ajout du système de malédiction puisse rendre l'expérience particulièrement éprouvante. Pour arriver à la fin de la partie sans avoir cette cinquième malédiction mortelle, il faut un jeu presque parfait : si vous êtes touché par quelques attaques de corruption dès le début, vous pouvez tout aussi bien remballer. Ce qui semble être un jeu assez accessible au début est en fait l'un des roguelikes les plus difficiles auxquels j'ai joué récemment.







Mais bon, les roguelikes sont censés être difficiles, non ? Arriver au bout devrait être un exploit rare et durement gagné ! Je comprends et je suis d'accord avec ça, mais le fait est que battre Curse of the Dead Gods va nécessiter beaucoup de courses, et le jeu n'a tout simplement pas la variété pour supporter cela. Bien que le jeu remanie l'ordre de ses pièces et randomise le butin et le placement des ennemis dans une certaine mesure, la disposition de chacun est prédéterminée. Vous vous familiariserez rapidement avec les salles de chaque temple, en particulier celles que vous rencontrerez au début d'une course. De plus, il n'y a pas assez de types d'ennemis différents, avec certains grognements qui apparaissent encore et encore ad nauseum. Les roguelikes de niveau élite comme le Rogue original, NetHack, et Spelunky génèrent leurs niveaux de manière entièrement procédurale, de sorte que vous obtenez une aventure complètement originale à chaque fois. Par ailleurs, Hades adopte une approche plus conservatrice de la randomisation, mais propose un monde et des personnages inhabituellement attachants. Curse of the Dead Gods n'offre pas vraiment de variations profondes ni d'histoire.







Bien sûr, le fait qu'un jeu soit trop grincheux ou répétitif est subjectif. Certaines personnes trouvent qu'apprendre la disposition de chaque pièce dans un jeu comme celui-ci est apaisant et satisfaisant. Certaines personnes aimeront Curse of the Dead Gods, je n'en doute pas, mais d'autres ne trouveront pas ce jeu aussi engageant à long terme que les meilleurs jeux du genre. Ce n'est pas mon cas. Mais bon, si vous êtes prêt à vous lancer, il y a certainement beaucoup de choses à faire ici - attendez-vous à prendre 20 à 30 heures (selon vos compétences) pour battre le jeu, et après cela, il y a des modes plus difficiles et des défis supplémentaires à relever. C'est à vous de décider si vous pouvez tolérer de regarder les mêmes murs du temple pendant si longtemps.



Cette critique est basée sur une copie PS4 de Curse of the Dead Gods (jouée sur une PS5) fournie par l'éditeur Focus Home Interactive.



Une petite vidéo du jeu : Cliquez ICI.



Conclusion :



Curse of the Dead Gods est un jeu amusant, soigné et mécanique, avec quelques petites astuces. Malheureusement, son manque de personnalité et de variété fait que ce jeu devient de moins en moins intéressant au fur et à mesure que l'on y joue. Les fans inconditionnels de rogue apprécieront leur temps avec ces Dead Gods, mais les joueurs moins dévoués peuvent se retrouver à prier pour être soulagés.



Note : 7.5/10.



Pour :



- Une action habile et accessible,

- Des visuels propres et attrayants,

- Un système de mise à niveau bien conçu,

- Les malédictions mélangent les choses de manière intelligente,

- Un bon coup pour votre argent.



Contre :



- Très petite histoire,

- Commence à se sentir trop répétitif,

- Un système de malédiction peut-être trop exigeant.



WCCFTECH