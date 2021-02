Une alimentation de 500 W est-elle vraiment suffisante ? Un AMD Radeon RX 6800 et une NVIDIA GeForce RTX 3070.



Vous avez vu beaucoup de choses, même sur YouTube. Par exemple, une alimentation de 500 watts survit miraculeusement même à une GeForce RTX 3080, alors que cette carte a même forcé un mastodonte de 1300 watts en platine à abandonner au laboratoire avant le lancement de l'Ampère. Eh bien, NVIDIA a entre-temps désamorcé le boost et donc aussi les changements de charge, mais cela ne devrait toujours pas faire l'objet du test d'aujourd'hui. Premièrement, je sais comment cela va se passer de toute façon et deuxièmement, cela a encore une certaine valeur de divertissement, mais malheureusement pas beaucoup de valeur d'information.



Cependant, je suis heureux de prendre en compte les commentaires des lecteurs qui m'ont interrogé sur les configurations et les mesures bien en dessous d'une GeForce RTX 3080 ou d'une Radeon 6800XT. Je peux déjà gâcher cela avec une bonne alimentation de 500 watts, si vous n'en faites pas trop avec le CO, surtout avec la carte AMD. En fait, j'allais d'abord choisir la RTX 3060 Ti et attendre la RX 6700XT, mais la curiosité l'a emporté. C'est exactement pour cela que j'ai choisi une fois de plus le be quiet ! Pure Power 11 s'est emparé des 500 watts que le RTX 3080 ne pouvait pas gérer, oui comment le pouvait-il ? Mais maintenant, le monde est bien plus beau !







Multi-rail et partage de la charge



La Pure Power 11 500 Watt possède deux rails qui sont surveillés et sécurisés séparément. La carte mère et le CPU sont accrochés à l'un, un peu plus faible, le GPU avec les deux connecteurs à 8 broches à l'autre. Après tout, les deux rails de 12 volts gèrent ensemble 480 watts, et si vous ajoutez les deux plus petites tensions, le total est exactement la limite de 500 watts qui est proposée. La Radeon RX 6800 génère en moyenne un peu moins de 230 watts de charge continue sur les deux ports PCIe, ce qui devrait être suffisant en théorie. Jusqu'à 30 watts sont disponibles au niveau de l'emplacement de la carte mère pour la carte VGA, plus 15 watts supplémentaires pour le rail 12 volts de la carte mère et jusqu'à 140 watts pour le processeur. Cela reste bien en dessous de 200 watts et devrait être suffisant. En principe.







Bien sûr, les disques durs et les SSD connectés grignotent aussi un peu les petites tensions en plus de la carte mère, de sorte qu'au final, 450 watts ne sont pas atteints sur tous les rails du côté secondaire. Avec la carte GeForce, la charge moyenne est même un peu moins élevée, mais le diable se trouve dans les pics de charge désagréables, car aucun compteur de prises et aucune mesure normale de shunt ou de capteur n'indique exactement ces pics, car ils se situent alors déjà dans la plage des millisecondes. Et c'est exactement ce que je vais tester aujourd'hui, parce que ça en vaut vraiment la peine !



Installation de test, CPU et périphérie



Je l'admets, je n'ai pas été particulièrement courageux au début. J'avais choisi deux scénarios qui sont vraiment exemplaires et donc parfaits pour mesurer. Commençons par la première partie. La charge continue maximale de l'unité centrale peut être atteinte avec Prime95, y compris les petites FFT, mais il faut choisir 3-4 threads de moins que ce qui est offert et disponible. Après cela, je lance Furmark dans la fenêtre FHD, mais le test de burn-in inclut le post-traitement. Cela me permet d'atteindre la charge maximale possible à la fois sur le CPU et le GPU.







Cependant, cela s'avère être une constante et rien ne s'agite au début. Mais ce réglage est vraiment parfait pour tester d'abord la puissance combinée. Et c'est là que j'ai travaillé pour passer du Ryzen 5 5600X au Ryzen 7 5800X et au moins au Ryzen 9 5900X. Finalement, je suis passé au Ryzen 9 5900X et au PBO, ce qui explique les 130 à 140 watts. Vous pouvez faire cela avec le Ryzen 7 5800X et beaucoup de PBO aussi, donc vous pouvez en rester là. De toute façon, le Ryzen 7 permet difficilement d'en refroidir davantage. Comme Intel ne me teste malheureusement pas et que l'argent pour un Core i9 supplémentaire n'est pas si perdu, il reste juste avec le Ryzen. Le truc avec l'attaque de plusieurs secondes de l'actuel i9 aurait été intéressant, mais qui achète quelque chose comme ça a généralement une plus grande alimentation électrique de toute façon. Et il y a encore un peu de place sur le rail du CPU.



Passons maintenant à la séquence de test avec les pics de charge. Vous verrez, mais le jeu sélectionné sous forme de contrôle en QHD avec DXR et sans DLSS est un marteau tueur pour les deux cartes graphiques et génère des pics de charge à une fréquence très pénétrante, donc ce jeu se prête vraiment à un test comme celui-ci ! Je monte la dernière série de marches qui mène à la chambre d'Hedron ici, après avoir fait l'aller-retour dans le long couloir une fois la sécurité passée. Il est presque impossible de charger davantage. Mais laissez-vous surprendre par les deux pages suivantes.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



