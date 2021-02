ASUS nous propose un nouvel écran PC de 34 pouces : Le TUF VG34VQL1B.



Préparez-vous au combat mais surtout à la victoire avec le moniteur ASUS TUF VG34VQL1B ! Porté par une dalle VA incurvée au format 21/9, ce modèle combine une qualité visuelle supérieure WQHD avec certification HDR400 et des performances de jeu supérieures (1 ms, 165 Hz, FreeSync Premium, ELMB).















TUF GAMING VG34VQL1B

Tous les éléments essentiels à la fluidité des jeux







TUF Gaming VG34VQL1B est un écran UWQHD (3440 x 1440) HDR 21:9 de 34 pouces avec un taux de rafraîchissement ultra rapide de 165 Hz. Conçu pour les joueurs et autres personnes recherchant un jeu immersif, il offre des caractéristiques sérieuses. Mais il y a plus ... TUF Gaming VG34VQL1B dispose également d'une fonction exclusive d'overdrive variable qui permet d'affiner les niveaux d'overdrive, ce qui donne un rendu plus cohérent des mouvements à une plus large gamme de fréquences d'images variables.



Courbure immersive ultra-large







Le panneau UWQHD (3440 X 1440) de 34 pouces du TUF Gaming VG34VQL1B offre des visuels étonnants sous tous les angles avec une courbure de 1500R qui garantit que chaque point est équidistant de vos yeux. Cela contribue à un plus grand confort de visionnement, même en cas d'utilisation prolongée, et vous permet de profiter d'un grand angle de visionnement avec moins de distorsion et de décalage des couleurs lorsque vous jouez et regardez des films.



Taux de rafraîchissement super rapide de 165 Hz *.







Un taux de rafraîchissement impressionnant de 165 Hz* élimine le décalage et le flou de mouvement pour vous donner le dessus dans les titres de tir à la première personne, de course, de stratégie en temps réel et de sport. Ce taux de rafraîchissement ultra rapide vous permet de jouer avec les paramètres visuels les plus élevés et de réagir instantanément à ce qui est à l'écran.



* Les cartes graphiques/GPU sélectionnées peuvent prendre en charge une sortie de source graphique à 165 Hz (via DisplayPort). Veuillez noter que la fonction/les performances d'overclocking dépendent du GPU ou du contenu affiché. Les performances réelles dans le monde réel dépendent du matériel.



Profitez d'un jeu super fluide







Des images HDR plus lumineuses



TUF Gaming VG34VQL1B est doté de DisplayHDR 400 pour offrir un contraste plus doux et plus fin entre les zones les plus claires et les plus sombres de l'écran. Il offre également une luminance de pointe impressionnante de 400 nits pour permettre des images plus lumineuses.



Multi−HDR mode







Deux modes HDR vous permettent d'ajuster les performances HDR du moniteur en fonction du scénario de visualisation actuel.



Une connectivité riche







Profitez de nombreuses options de connectivité, dont deux DisplayPort 1.4, deux HDMI (V2.0), un hub USB et une prise pour écouteurs de 3,5 mm permettant de se connecter à un large éventail d'appareils multimédia.



