Lancement du châssis sans ventilateur Akasa Turing A50 pour les APU de la série Ryzen 4000.



Akasa a étendu sa série de châssis sans ventilateur de Turing en lançant le nouveau Turing A50. Le Turing A50 d'Akasa a été conçu spécifiquement pour supporter les cartes mères des séries ASUS Mini-PC PN50 alimentées par des APU AMD Ryzen 4000. Le Turing A50 est un produit à la pointe de la technologie sans ventilateur et combine un style innovant avec une fonctionnalité solide afin de créer un système sans ventilateur Ryzen contemporain.







L'affaire du refroidisseur passif







La série Asus Mini-PC PN50 comprend les APU AMD Ryzen 3, 5 et 7. Quel que soit votre choix, le Turing A50 sera capable de maintenir l'APU au frais dans toutes les conditions de travail pour optimiser les performances dans un silence total. Le boîtier utilise une technologie sans ventilateur, où le noyau solide en aluminium qui présente le composé thermique AK-TC5026 et les remplisseurs d'interstice haute performance, transfère efficacement la chaleur de l'APU. Le châssis lui-même fonctionnant comme un dissipateur thermique, la chaleur excédentaire de l'APU est ensuite transférée aux ailettes externes via le noyau en aluminium et dans l'environnement, ce qui permet de maintenir l'APU au frais sans avoir besoin d'un ventilateur de refroidissement. Construit avec des ailettes de refroidissement profondes pour maximiser la surface et un boîtier en aluminium, le système fonctionne de manière optimale tout en étant un composant totalement silencieux.



Conception contemporaine







L'Akasa Turing A50 est inspiré de l'Art Déco avec ses beaux panneaux latéraux influencés par les panneaux traditionnels chinois. Les panneaux sont en aluminium anodisé noir avec des ailettes d'extrusion symétriques et un effet de diamant qui leur donne un aspect élégant - parfait pour les installations minimalistes contemporaines.



Taille compacte



Le châssis de l'Akasa Turing A50 conserve cette compacité et ne mesure que 95 x 113,5 x 247,9 mm. Cela signifie que le boîtier peut facilement compléter un système audio ou cinéma domestique sur une étagère ou un bureau. Il peut également être confortablement rangé dans un tiroir ou monté derrière un écran, ce qui le rend idéal pour tout environnement.



Connectivité maximale



Avec tous les ports et la puissance de la série ASUS Mini-PC PN50, il n'y a pas de limite à ce que votre ordinateur peut faire. Le Turing A50 donne un accès complet aux E/S du Mini-PC, qui comprend un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, deux ports USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.0, et un LAN RJ45.



Prix et disponibilité



Le châssis sans ventilateur Akasa Turing A50 est disponible à partir de 145.90 euros (prix de vente conseillé) et peut être commandé dans tous les États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe d'ici la fin février 2021.



Pour en savoir plus sur le châssis sans ventilateur Turing A50, Cliquez ICI.



VORTEZ