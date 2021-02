TerraMaster présente une version améliorée du D8 Thunderbolt 3 8-Bay DAS pour les créateurs professionnels.



TerraMaster présente le stockage RAID D8 Thunderbolt 3 (D8-331) à 8 baies de qualité professionnelle. Le nouveau modèle D8 Thunderbolt 3 est équipé d'un contrôleur RAID amélioré qui permet une transmission de données plus rapide, jusqu'à 30% par rapport au modèle précédent. Le nouveau modèle offre des vitesses allant jusqu'à 2100 Mo/s en RAID 0 en utilisant huit SSD (ancien modèle 1600 Mo/s). Le stockage RAID D8 Thunderbolt 3 est conçu pour les créateurs professionnels tels que les monteurs vidéo, les animateurs, les photographes et autres. Désormais, les créateurs peuvent bénéficier de vitesses de transmission de données encore plus rapides pour travailler plus vite.



Le TerraMaster D8 Thunderbolt 3 est idéal pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'un stockage à grande vitesse et à grande capacité pour la création de contenu. Il est parfait pour les créateurs qui travaillent sur des applications comme Apple Final Cut Pro X, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, et d'autres. Le stockage RAID est également doté de deux ports Thunderbolt 3 à 40 Gb/s qui sont entièrement compatibles avec la dernière version du système MacOS Big Sur.







RAID de niveau professionnel



Le TerraMaster D8 Thunderbolt 3, stockage RAID de qualité professionnelle, tire parti des avantages des performances et de la protection du RAID. Le contrôleur RAID amélioré assure une transmission de données haute performance. La protection matérielle du RAID 5 et du RAID 6 protège les données stockées contre l'impact d'une ou deux défaillances de disque, ce qui protège efficacement les données - une fonction de protection cruciale pour les créateurs de contenu travaillant sur le montage et le rendu vidéo.



Un stockage ultra-rapide pour les créateurs



Le D8 Thunderbolt 3 est livré avec une paire de connecteurs Thunderbolt 3 40Gb/s qui offre des vitesses rapides comme l'éclair, délivrant 2100 Mo/s en mode RAID 0 avec 8 SSD. En mode RAID 5, ce stockage RAID peut atteindre une vitesse de 1800 Mo/s en utilisant des SSD, l'ancien modèle n'atteignant que 1100 Mo/s. Le nouveau modèle D8-331 offre une transmission de données plus rapide pour permettre aux créateurs d'accéder, de partager et de travailler sur les données encore plus rapidement.



Stockage de grande capacité



Pour les créateurs exigeants qui ont besoin d'un stockage de grande capacité, le stockage à 8 baies du D8 Thunderbolt3 offre une capacité totale de stockage allant jusqu'à 144 To (8x18 To de disques durs). De plus, les utilisateurs peuvent se connecter en chaîne à d'autres périphériques de stockage via la Thunderbolt 3. En reliant ensemble six D8 Thunderbolt 3, on peut créer une énorme capacité de stockage de 800 To. Outre les disques durs de 3,5 pouces, le D8 Thunderbolt 3 prend également en charge les disques SSD de 2,5 pouces qui offrent des vitesses de transmission de données plus rapides.



Sûr et portable



Le TerraMaster D8 Thunderbolt3 est portable et transportable, construit pour résister à de longues opérations. Il est construit avec un boîtier en aluminium dissipant la chaleur et équipé de deux ventilateurs intelligents de 90 mm à température contrôlée, le gardant frais et stable à tout moment. Les ventilateurs sont également dotés de trois modes de ventilation : Off qui arrête le ventilateur pour un fonctionnement silencieux, Auto pour une performance de refroidissement en fonction de la température, et Fast pour un refroidissement maximal. Le châssis en aluminium robuste avec ses doubles poignées permet de déplacer facilement le D8 Thunderbolt 3 pour répondre aux besoins du studio et du travail sur le terrain.



Pour les espaces de travail professionnels



Le TerraMaster D8 Thunderbolt3 permet de créer des espaces de travail intelligents en utilisant les interfaces Thunderbolt 3 et DisplayPort 1.4. Il peut prendre en charge des affichages multiples de trois moniteurs maximum ou chaîner quotidiennement jusqu'à six appareils compatibles Thunderbolt 3 pour créer un espace de travail intelligent et maximiser la productivité.



Prix et disponibilité



Le stockage RAID professionnel à 8 baies TerraMaster D8 Thunderbolt 3 (D8-331) amélioré est maintenant disponible au prix de 1599.99 Dollars chez TerraMaster et chez les revendeurs partenaires du monde entier, y compris Amazon US.



