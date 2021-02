Les nouvelles versions de PassMark PerformanceTest permettent d'obtenir des résultats étendus pour les processeurs multiplateformes.



Passmark Software a récemment annoncé l'expansion significative de son benchmarking multiplateforme avec les dernières versions de PerformanceTest. Pour la première fois, ce logiciel de benchmarking fondamental est maintenant disponible pour Windows ARM, inclus avec chaque licence de PerformanceTest pour Windows. Tous les tests CPU, 2D, mémoire et disque ont été compilés en natif pour fonctionner sous Windows ARM, un support 3D partiel est également disponible.







PerformanceTest a également été publié en version de ligne de commande libre pour Linux x86 64 bits, Linux ARM 32 bits, Linux ARM 64 bits et pour MacOS (CPU Test Suite uniquement). Les versions Android et IOS Mobile ont également reçu des mises à jour, toutes les versions disponibles de PerformanceTest exécutant désormais la même suite de test CPU que celle de la V10 pour Windows. Ces versions permettent d'obtenir des résultats directement comparables entre les différentes plates-formes, ce qui est une nécessité apparente étant donné que le nombre de processeurs ARM, tels que le M1 d'Apple et le Snapdragon de Qualcomm, est en train d'entrer dans le domaine du matériel grand public.







La marque de l'unité centrale utilisée pour comparer les résultats multiplateformes est une moyenne composite des scores aux tests de nombres entiers, de virgule flottante, de nombres premiers, de tri, de cryptage, de compression, de fil unique, de physique et de SIMD. Vous trouverez ci-dessous une liste des CPU les plus évalués par PassMark, avec les résultats récents de Qualcomm et des puces ARM d'Apple (en orange) pour une comparaison entre plates-formes.



Il est intéressant de noter que les résultats initiaux de base pour le Mac mini 9.1 montrent de bons résultats pour le single threaded, le plaçant en deuxième position sous le CORE i9 11900K d'Intel dans le tableau des performances du single threaded.





Le test de performance Windows ARM est désormais inclus avec tout achat de licence PassMark PerformanceTest pour Windows.



Pour télécharger les nouvelles versions gratuites en ligne de commande ou pour de plus amples informations, visitez cette page : Cliquez ICI.



