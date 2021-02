Le Core Intel i7-11700 "Rocket Lake" a été testé à plusieurs reprises : Concours pour les entreprises 5800X.



Odd Tech Reviews a publié une évaluation des performances d'un Intel Core i7-11700 (non-K) "échantillon bêta d'employé". Cette étude fait suite à une étude du Lab501.ro sur un échantillon technique i7-11700K non verrouillé ; et pourtant, elle donne des résultats différents pour l'AMD Ryzen 7 5800X. L'i7-11700 a un léger avantage sur le 5800X dans les tests monocœurs et multicœurs du banc CPU-Z, où il a obtenu un score de 3,59% plus élevé pour les tests monocœurs.











Le Ryzen 7 5800X reprend l'avantage sur l'échantillon de Core i7-11700 dans Cinebench R15 et R20, affichant des scores plus élevés dans les tests à fil unique et à fil multiple. Le 5800X conserve également son avance avec le 7-Zip. Blender voit l'i7-11700 passer une fois de plus devant le 5800X, mais la puce AMD se rattrape avec les tests d'encodage vidéo V-Ray et Handbrake. Le 5800X et l'i7-11700 se livrent une bataille acharnée dans le domaine des jeux, chaque puce ayant le dessus sur l'autre, selon le test.



Retrouvez tous ces résultats et bien d'autres dans la présentation de Odd Tech Reviews : Cliquez ICI.



