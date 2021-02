AMD reconnaît les problèmes de connectivité USB des cartes mères à puce de la série 500.



Les utilisateurs ont récemment signalé diverses erreurs intermittentes de connectivité USB sur les cartes mères AMD série 500. AMD a reconnu ces problèmes dans un récent post Reddit où ils ont demandé aux utilisateurs concernés plus d'informations pour les aider à résoudre les problèmes. Les problèmes semblent être les plus fréquents lors de l'utilisation de casques VR sur les cartes mères X570, où les problèmes de connectivité intermittente sont les plus visibles.







Certains des utilisateurs concernés signalent que les problèmes sont plus fréquents lors de l'utilisation d'un GPU PCIe 4.0 et que le passage à PCIe 3.0 peut parfois résoudre le problème. AMD demande aux utilisateurs concernés de soumettre des rapports via sa plateforme de demande de service en ligne et contactera également les utilisateurs directement sur Reddit pour demander des informations détaillées.



