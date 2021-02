EK élargit sa gamme classique avec un waterblock Strix RTX 3080, 3090 GPU.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, est prêt à proposer son waterblock GPU de conception classique pour l'édition ASUS ROG Strix des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX série 30. Une conception minimaliste avec moins de détails rend ce waterblock EK-Classic Line plus abordable tout en offrant toutes les qualités d'un produit EK, comme des performances élevées, un excellent support client et un manuel d'installation complet.











Le EK-Classic GPU Water Block Strix RTX 3080/3090 D-RGB a une grande base en cuivre de 126 mm de large et 237 mm de long spécialement conçue pour couvrir et refroidir tous les composants clés du circuit imprimé du GPU. Cela lui donne l'avantage sur le marché d'avoir une conception propre, de mettre en évidence tout le liquide de refroidissement et de refroidir tous les composants nécessaires.











Ces waterblock nouvellement développés présentent des chemins d'écoulement optimisés qui réduisent les instabilités hydrodynamiques et les tourbillons (points morts) à l'intérieur de ceux-ci. Le réseau d'ailettes est composé de 28 micro-ailerons avec des micro-canaux de 0,6 mm de large qui assurent une performance de refroidissement optimale sans restriction de débit inutile ni risque de colmatage.



La base du waterblock est usinée CNC en cuivre électrolytique nickelé, tandis que son sommet est usiné CNC en acrylique coulé semblable à du verre. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité, tandis que les entretoises en laiton sont déjà pré-installées et permettent une procédure d'installation sûre et facile.



Liste de compatibilité actuelle pour le EK-Classic GPU Water Block Strix RTX 3080/3090 D-RGB



- ASUS ROG Strix RTX 3090 24G Gaming,

- ASUS ROG Strix RTX 3080 10G Gaming,

- ASUS ROG Strix RTX 3080 10G Gaming OC,

- ASUS ROG Strix RTX 3090 24G Gaming OC.



Eclairage D-RGB sur le waterblock EK-Classic GPU Strix RTX 3080/3090 D-RGB



Ce waterblock est compatible avec les technologies de synchronisation RGB les plus répandues chez tous les grands fabricants de cartes mères. Le marquage de la flèche sur le connecteur LED D-RGB à 3 broches doit être aligné avec le marquage +5V sur l'en-tête D-RGB (adressable).



Plaque arrière pour EK-Classic GPU Water Block Strix RTX 3080/3090 D-RGB



EK recommande l'achat d'une plaque de rétention, qui améliore l'esthétique générale de vos cartes graphiques, et fournit également un refroidissement passif supplémentaire pour le cœur du GPU, la VRAM sur les cartes 3090, et le dos de la section VRM de la carte de circuit imprimé.



Disponibilité et prix



L'EK-Classic GPU Water Block Strix RTX 3080/3090 D-RGB et sa plaque arrière sont conçus en Slovénie, en Europe et sont disponibles sur commande via le Webstore EK et le réseau de revendeurs spécialisés.



Les Prix :



- EK-Classic GPU Water Block Strix RTX 3080/3090 D-RGB : 144.99 Dollars,

- EK-Classic GPU Backplate RTX 3080/3090 - Black : 39.99 Dollars.



Pour plus d'informations :



- EK-Classic GPU Water Block Strix RTX 3080/3090 D-RGB : Cliquez ICI,

- EK-Classic GPU Backplate RTX 3080/3090 - Black : Cliquez ICI.



