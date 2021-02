Paris, 23 février 2021 — be quiet!, leader sur le marché allemand des alimentations PC depuis 2007*, est fier de présenter sa gamme Dark Power 12. Cette gamme d’alimentations de haut vol est composée de trois modèles : 750, 850 et 1 000 watts. Ces modèles viennent enrichir la gamme primée Dark Power Pro 12, débutant à 1 200 watts. La Dark Power 12 se targue d’une certification 80 Plus TITANIUM, d’une topologie avancée, et d’un système de refroidissement ayant fait ses preuves, capable d’un équilibre parfait entre rendement, performances et silence. Une clé d’overclocking permet aux utilisateurs de combiner les quatre rails 12V en un rail unique haute performance, idéal pour les processeurs et cartes graphiques overclockés. En plus de caractéristiques techniques exceptionnelles, be quiet! a fait le choix d’équiper les Dark Power 12 de câbles modulaires.



Rendement Titanium et topologie avancée

La Dark Power 12 se pare d’une certification 80 PLUS Titanium. be quiet! a atteint ce niveau de rendement en couplant la topologie avancée « Active Rectifier + Full Bridge LLC + SR + DC-DC » à un design intérieur sans fil pour la partie DC. Contrairement aux modèles Pro, la Dark Power 12 ne se base pas sur une régulation numérique : la technologie Active Rectifier participe à atteindre un rendement de classe Titanium. Pour une fiabilité et une qualité de signal maximales sur les quatre rails 12V, la Dark Power 12 exploite exclusivement des composants haut de gamme, tels que des condensateurs nippons de type 105°C.



Un ventilateur breveté Silent Wings 135mm offre une circulation d’air maximale en toute discrétion

Pour assurer un refroidissement optimal des composants haut de gamme de la Dark Power 12, même lors de fortes charges, be quiet! a mis au point une méthode innovante afin d’intégrer son ventilateur primé Silent Wings 135mm. Il en résulte un ventilateur sans cadre breveté, placé directement sous une grille et profitant d'une prise d'air en forme d’entonnoir pour augmenter le débit et ainsi permettre un refroidissement des plus efficaces. En outre, la vitesse de rotation du ventilateur est très basse, ce qui assure un fonctionnement quasiment inaudible, rendant ainsi superflues les solutions semi-passives.



Une liste de fonctionnalités très complète

En tant que successeur de la populaire Dark Power Pro 11 et incarnant un choix de puissance inférieur à la proposition des Dark Power Pro 12, l'alimentation Dark Power 12 offre le meilleur des deux mondes. Et notamment la très populaire fonctionnalité qu'est la clé d’overclocking. Celle-ci permet en effet aux utilisateurs de combiner plusieurs rails en un rail unique d’une simple pression, participant à la stabilité de l’alimentation lors d'overclocking poussé. Pour égaler la qualité des composants du bloc d’alimentation, be quiet! a conçu un carénage en acier afin de soigner son apparence. L'alimentation est livrée avec un kit de câbles modulaires. Confiant dans la qualité de ses composants et dans le design innovant de son refroidissement, be quiet! accompagne ses blocs d’alimentation Dark Power 12 d'une garantie de 10 ans.



La gamme Dark Power 12 sera disponible à partir du 9 mars au prix conseillé de 214,90 euros (750 Watts), 249,90 euros (850 Watts) et 279,90 euros (1 000 Watts).