Les sorties Netflix de la semaine #45.







Pelé



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Associant des images d’archives rares et des interviews exclusives, ce documentaire célèbre la légende du ballon rond : le Roi Pelé.



L’Attaque des Titans – saison 3 partie 1



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Témoin du massacre de sa ville natale, le jeune Eren Yeager décide de prendre sa revanche et de tuer les géants qui menacent d’exterminer l’humanité.



Le prix du succès



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Tiraillé entre sa famille et sa carrière, un comédien issu des banlieues en passe de devenir célèbre découvre peu à peu le prix de son succès.



En tout cas, voici la liste complète des sorties jusqu’à lundi :



- L’Attaque des Titans – saison 3, partie 1,

- Ma douce et odieuse amie,

- La septième prophétie,

- Le prix du succès,

- Sword Art Online Alternative : Gun Gale Online,

- Jour J,

- En pleine tempête,

- La vie et rien d’autre,

- L’horloger de Saint-Paul,

- Coup de torchon,

- Que la fête commence,

- Shaun le mouton : les aventures à la ferme,

- Kingdom – Saison 2,

- Banyuki,

- Hernan Cattaneo : Connected,

- Alice – saison 1,

- Biggie : I Got a story to tell.



VON GURU