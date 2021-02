TECHPOWERUP nous propose le test du : ADATA XPG Gammix S70 2 To SSD.



ADATA est le plus grand fabricant de stockage flash et de mémoire DRAM pour ordinateurs à Taiwan. Ils ont été à la pointe du développement des SSD depuis de nombreuses années, nous apportant des SSD célèbres comme le SX8200, le SX900 et le S510.



XPG est l'une des sous-marques d'ADATA et crée des produits optimisés pour les besoins des joueurs.







Avec le Gammix S70, ADATA XPG utilise un vendeur de contrôleurs que l'on voit rarement. Innogrit fabrique depuis longtemps des puces SSD en se concentrant sur le segment de valeur. Aujourd'hui, ils ont sorti le contrôleur IG5236 "Rainier" avec le support de PCI-Express 4.0. Outre le contrôleur, des puces TLC 3D sont utilisées. Elles ont été rebaptisées par l'ADATA ; je soupçonne qu'il s'agit de puces Intel/Micron B27 TLC. Deux puces DRAM DDR4-3200 de 1 Go fournissent 2 Go de stockage pour les tables de correspondance du SSD.



Voici la fiche technique :







Le XPG Gammix S70 est disponible dans des capacités de 1 To (200 Dollars) ou 2 To (400 Dollars). L'endurance de ces modèles est fixée à 740 TBW et 1480 TBW respectivement. ADATA offre une garantie de cinq ans pour le S70.



