HyperSpeed Multi-Device pour certains claviers/souris Razer.



Razer annonçait en septembre 2020 une nouvelle génération de périphériques de jeu sans fil, à savoir les souris DeathAdder V2 Pro et Naga Pro ainsi que le clavier BlackWidow V3 Pro. Ces trois périphériques sont fournis avec un nouveau récepteur USB HyperSpeed qui est pour rappel la technologie de Razer censée fortement réduire la latence par rapport à une transmission sans fil 2,4 GHz standard ce qui est donc idéal pour les joueurs.







À la sortie de ces trois produits, Razer annonçait la disponibilité future d'une nouvelle fonctionnalité pour leur dongle qui devait à terme, grâce à une mise à jour logicielle, supporter deux périphériques au lieu d'un seul comme c'est le cas des périphériques HyperSpeed précédents.



Ce nouveau firmware est disponible depuis l'automne pour les souris DeathAdder V2 Pro et Naga Pro, mais aussi depuis début janvier 2021 pour le clavier BlackWidow V3 Pro. Comme prévu, il ajoute bien le support de l'HyperSpeed Multi-Device qui permet d'utiliser en même temps un clavier et une souris avec le même récepteur sans fil. Le second récepteur peut donc rester dans un tiroir ou mieux, dans le logement prévu à cet effet sous le périphérique. Cela libère un port USB sur le PC et simplifie le montage.



A priori, les performances sans fil ne seraient pas dégradées malgré la connexion de deux dispositifs sur le même dongle. On aurait toutefois aimé que la limite soit portée à trois périphériques sans fil pour y connecter en plus un casque audio sans fil comme le dernier BlackShark V2 Pro, mais ce n'est clairement pas possible, car ce dernier utilise un dongle HyperSpeed bien plus imposant pour offrir une transmission du signal audio sans failles.



À noter que ce mode Multi-Device permet bien d'utiliser deux périphériques avec un seul récepteur. Il ne permet pas d'utiliser un même périphérique avec plusieurs récepteurs et donc avec plusieurs ordinateurs.



Pour bénéficier de ce nouveau firmware pour les périphériques Razer DeathAdder V2 Pro, Naga Pro et BlackWidow V3 Pro, il faut télécharger et exécuter un petit utilitaire de flash sous Windows qui fait le boulot en quelques secondes. La mise à jour du firmware ne peut pas être faite depuis l'application de configuration unifiée Synapse 3. En revanche, Synapse 3 permet d'appairer le dongle avec son périphérique en cas de perte de la connexion.



Razer précise que d'autres périphériques supporteront par la suite cette possibilité d'utiliser un seul récepteur, mais cela concerne probablement de futurs produits, car le constructeur indique également que les "anciens" produits sans fil disposant de la technologie HyperSpeed ont une limitation matérielle les empêchant de supporter la fonction Multi-Device. C'est donc dommage pour les souris Basilisk Ultimate, Basilisk X HyperSpeed ou encore Viper Ultimate...



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Téléchargement



- Firmware 2.01.00 R1 pour la souris Razer DeathAdder V2 Pro : Cliquez ICI,

- Firmware 2.01.00 R1 pour la souris Razer Naga Pro : Cliquez ICI,

- Firmware 2.00.09 R3 pour le clavier BlackWidow V3 Pro : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS