KODI 19.0 « Matrix » est disponible pour tous.







Kodi est un centre multimédia open-source qui a été initialement conçu pour la console de jeu XBOX, mais qui a rapidement été porté sur d'autres plateformes telles que Windows et Linux, et finalement sur des téléviseurs Android à bas prix et des ordinateurs monocarte comme Raspberry Pi.



Une nouvelle version stable du logiciel sort tous les deux ans, et les développeurs viennent d'annoncer la sortie de Kodi 19 "Matrix" un peu plus de deux ans après la sortie de Kodi 18 "Leia".



Caractéristiques de la "matrice" de Kodi 19 :



Lecture



Pour les amateurs de musique et d'audio, la gestion des métadonnées a été améliorée de manière significative : améliorations de la bibliothèque, nouveaux tags, nouveaux affichages, amélioration de la gestion des dates de sortie, de la durée des albums, des ensembles multi-disques, etc. Il y a une nouvelle visualisation inspirée de la matrice, des améliorations de l'affichage lors de la récupération de fichiers sur un serveur web, et plusieurs changements dans la façon dont les modules complémentaires de décodage audio peuvent transmettre des informations au lecteur Kodi.



Pour la vidéo, la plupart des changements sont plus techniques et peuvent dépendre de votre matériel : Décodage logiciel AV1, lecture HLG HDR et HDR10 statique sur Windows 10, HDR10 statique et support dynamique Dolby Vision HDR sur Android, et plus de scalers OpenGL bicubes.



Pour ceux qui combinent les deux, et qui disposent de bibliothèques de vidéoclips, vous aurez également droit à quelques cadeaux : grâce aux améliorations apportées à la base de données et à l'affichage des métadonnées, Kodi pourra désormais récupérer et afficher les informations relatives aux albums et aux artistes dans la bibliothèque musicale, le cas échéant. Il y a également de nouvelles fonctionnalités concernant le regroupement des vidéos par artiste (pas seulement par album), la prise en charge des fichiers .NFO qui répertorient tous les artistes au lieu de l'artiste principal, ainsi que de meilleurs liens de recherche pour renvoyer les albums et vidéos liés par le même répertoire.



Enfin, si votre définition du terme "jouer" est plus liée au jeu, nous avons mis en place une mise à l'échelle des nombres entiers pour améliorer la qualité de visionnage des jeux Pixel Art dans tous les domaines, tandis qu'iOS prend en charge la Xbox, la PlayStation et d'autres contrôleurs de jeu Bluetooth pris en charge.



Skin/regard et sensation



Pour beaucoup de gens, l'interface est Kodi - c'est la façon dont vous vous y retrouverez, dont vous interagirez avec l'application et vos médias. C'est pourquoi elle fait toujours l'objet d'une certaine attention, et cette version n'est pas différente : refonte de l'écran, en particulier pour la musique ; nouveaux affichages des métadonnées ; modifications des listes de lecture ; nouvel affichage "en cours de lecture" ; améliorations des illustrations et des fichiers images ; nouveaux contrôles de l'interface graphique et mise à jour. Certains changements peuvent être subtils, mais tous sont conçus pour améliorer votre expérience.



Sous-titres



Une fonctionnalité souvent négligée, mais immensément utile à tant de gens, les sous-titres attirent l'attention dans cette version : les superpositions d'horodatage sont corrigées, et vous pouvez désormais sélectionner une couleur grise foncé et régler une opacité pour les sous-titres (particulièrement utile en HDR - protégez vos yeux, les enfants, ils vous manqueront quand ils seront partis).



Accessoires et grattoirs



Le python arrive pour des changements majeurs dans Kodi 19. Comme l'ancien Python 2.7 n'est plus supporté, nous avons finalement décidé de passer à Python 3 et de porter nos addons. Une grande partie de la communauté est venue avec nous, donc, nous espérons que vos addons préférés fonctionneront toujours, mais nous sommes à la merci des contributeurs tiers pour mettre à jour leur travail.



Kodi 19 remplace les anciens racleurs de métadonnées XML par le nouveau Python par défaut pour les films et les émissions de télévision ; il existe également de nouveaux racleurs Python pour la musique, le racleur d'album générique et le racleur d'artiste générique. Les modules complémentaires binaires en général permettent d'améliorer la documentation du système, de nettoyer les dialogues de paramétrage et d'améliorer le texte d'aide.



PVR et télévision en direct



Une autre partie importante de Kodi qui a fait l'objet de beaucoup d'attention dans ce communiqué. La plupart des nouvelles fonctionnalités ici tournent autour de la convivialité : Rappels PVR, widgets de l'écran d'accueil, améliorations du gestionnaire de groupes/canaux, commandes de navigation et de dialogue, menus contextuels, balises Nouveau/Vivant/Finale/Prémiere, numérotation et tri des canaux, améliorations des performances, améliorations de l'API.



Sécurité



Quelques nouvelles fonctionnalités de sécurité ont été mises en place dans Kodi, pour vous protéger contre les problèmes intentionnels ou non. Kodi va maintenant imposer l'origine des addons installés et de leurs dépendances, ce qui empêche les dépôts tiers d'écraser le code d'addons sans rapport avec le système ; les addons cassés ou dépréciés sont maintenant mis en évidence dans la liste des addons, vous devez donc accepter activement d'en activer un ; le système d'addon binaire a maintenant une sécurité plus élevée autour de l'échange de données entre Kodi et un addon. En outre, nous avons ajouté une exigence par défaut pour protéger par mot de passe l'interface web de Kodi, et nous donnons de meilleures informations sur les implications de la sécurité de l'activation des interfaces externes si vous choisissez de les activer.



Spécificités de la plate-forme



En tant qu'application multiplateforme, nous faisons de notre mieux pour que toutes les plateformes aient des caractéristiques équivalentes lorsque c'est possible. Cependant, il y a inévitablement des différences entre les plates-formes, et nous devons également faire de la place en abandonnant les anciennes plates-formes à mesure que la technologie évolue.



Le grand changement de plate-forme avec cette version est la nouvelle prise en charge de tvOS, mais cela signifie qu'il faut dire adieu à iOS 32 bits. Au-delà de cela, il y a des ajustements spécifiques tels que le support TopShelf et des corrections sur AppleTV, une meilleure journalisation et un support "notch" sur iOS, et le passage à un binaire Linux unique pour les systèmes à fenêtres multiples (X11, Wayland, et GBM) par rapport aux trois précédents. Ce dernier point fera une grande différence pour les utilisateurs et les responsables des paquets, puisque vous n'aurez plus à sélectionner un binaire différent en fonction de l'environnement cible.



En coulisses



Probablement trop caché pour de nombreux utilisateurs, mais il y a inévitablement des changements et des améliorations que vous ne pouvez pas voir, mais qui pourraient donner plus de place à de nouvelles fonctionnalités plus tard : Changements de l'API pour alimenter les URI de sous-titres du lecteur ; multiples mises à jour de divers modules de base ; améliorations des appels et des actions de l'API, et bien d'autres encore. Ils ne sont peut-être pas importants pour vous, mais ils ont demandé un vrai travail et je les mentionne pour être complet.



L'interface utilisateur par défaut peut sembler similaire à celle de Kodi 18, mais il y a eu de nombreux changements au cours des deux dernières années, dont certains points forts :



Skin/regard et sensation :



- Refonte de l'écran, en particulier pour la musique, avec de nouveaux affichages de métadonnées et des changements dans les



listes de lecture :



- Nouvelle vue "en cours de lecture,

- Améliorations des fichiers d'images et d'œuvres d'art.



Lecture vidéo :



- Décodage du logiciel AV1,

- Windows 10 - Lecture HLG HDR et HDR10 statiquen

- Android - HDR10 statique et HDR dynamique Dolby Vision,

- Plus de scalers bicubes OpenGL,

- Amélioration des métadonnées et de la visualisation des vidéoclips avec affichage des informations sur l'artiste et l'album.



Lecture audio :



- Gestion des métadonnées Améliorations de la bibliothèque, nouveaux tags, nouveaux affichages, amélioration de la gestion des dates de sortie, de la durée des albums, des ensembles multi-disques, etc,

- Nouvelle visualisation, inspirée de la matrice,

- Améliorations de l'affichage lors de la récupération de fichiers sur un serveur web,

- Plusieurs changements dans la manière dont les addons de décodage audio peuvent transmettre des informations au lecteur Kodi.



Sous-titres :



- Correction pour les recouvrements d'horodatage,

- La couleur gris foncé et les paramètres d'opacité pour les légendes, ce qui, selon les développeurs, est particulièrement important pour le contenu HDR.



Jeux :



- Ajout de l'échelle des nombres entiers pour améliorer la qualité de visualisation des jeux Pixel Art,

- iOS - Support pour Xbox, PlayStation, et autres contrôleurs de jeu Bluetooth.



Accessoires et grattoirs :



- Python 2.7 n'est plus supporté, donc tout a été porté sur Python 3,

- Kodi 19 remplace également les anciens grattoirs de métadonnées XML par le nouveau Python par défaut pour les films et les émissions de télévision,

- De nouveaux scrapers Python sont également disponibles pour la musique, le Generic Album Scraper, et le Generic Artist Scraper.



Amélioration des addons binaires :



- PVR et télévision en direct - Ajout de rappels PVR, de widgets pour l'écran d'accueil, d'améliorations pour les gestionnaires de groupes et de chaînes, de commandes de navigation et de dialogue, de menus contextuels, de balises Nouveau/Vivant/Finale/Prémiere, de numérotation et de tri des chaînes, ainsi que d'améliorations des performances et de l'API.



Sécurité :



- Contrôle de l'origine des addons et des dépendances installés afin d'éviter que des dépôts tiers n'écrasent le code d'add-ons sans rapport,

- Les ajouts brisés ou obsolètes sont désormais mis en évidence dans la liste des ajouts,

- Le système d'addon binaire est désormais plus sûr pour l'échange de données entre Kodi et un addon,

- L'interface de Kodi est protégée par un mot de passe par défaut.



Changements apportés à Kodi 19 en fonction de la plate-forme :



- Ajout du support pour tvOS, et suppression de iOS 32-bit,

- AppleTV - Support et correctifs TopShelf,

- iOS - Amélioration de l'enregistrement et du support de l'encoche,

- Linux - Binaire Linux unique pour les systèmes de fenêtrage X11, Wayland et GBM.



De nombreuses modifications de l'API sous le capot :



- Vous pouvez installer Kodi 19 sur votre plateforme soit directement depuis un App store (Google Play, Apple App Store, Windows...), soit depuis la section de téléchargement du site web de Kodi.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



