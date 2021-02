AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.2.3 Bêta.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version des pilotes de Radeon Software Adrenalin.



La version 21.2.3 beta ajoute l'optimisation pour le jeu "DIRT 5 Energy Content Pack".







Parmi les quelques correctifs apportés à ces pilotes, citons l'échec de l'installation des périphériques audio HDMI (tels que les récepteurs de cinéma maison) sur les cartes graphiques "Polaris" des séries Radeon RX 400 et RX 500, le branchement à chaud des téléviseurs et des écrans dans des configurations multi-moniteurs, ce qui entraîne un blocage du système ; "Substance Painter" subit un crash avec la série Radeon RX 6000 ; le HP Reverb G2 VR HMD provoque un crash du système lors du branchement sur le RX 6900 XT, et l'application Radeon Software ne parvient parfois pas à rechercher la dernière version du logiciel.



Support pour :



- DIRT 5 Energy Content Pack.



Problèmes corrigés



- Les appareils audio HDMI peuvent ne pas s'installer sur les produits graphiques des séries Radeon RX 400 et Radeon RX 500.

- Le branchement à chaud d'écrans de télévision HDMI dans des configurations de systèmes multi-moniteurs peut parfois provoquer un plantage ou un blocage du système.

- Un plantage ou un blocage de l'application peut se produire dans Substance Painter sur les produits graphiques de la série Radeon RX 6000.

- Un plantage ou un blocage du système peut se produire sur le HP Reverb G2 lorsqu'il est connecté aux produits graphiques de la série Radeon RX 6900.

- Radeon Software peut parfois ne pas réussir à rassembler les dernières versions disponibles de Radeon Software lors de l'exécution ou de la vérification des mises à jour.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



