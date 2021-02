Le plafond de performances minières de NVIDIA sur le ZOTAC RTX 3060 non commercialisé montre ses résultats.



La NVIDIA RTX 3060 n'est même pas encore sorti, mais comme vous l'avez peut-être entendu, les cartes font déjà le tour du marché de l'occasion à des prix ridicules. Et maintenant, pour aiguiser encore plus la curiosité, un passionné de crypto, du nom de CryptoLeo, a montré sur YouTube qu'il avait déjà la carte en main - et a effectué un rapide test d'exploration. L'utilisateur montre le numéro de série de la carte, j'espère donc que NVIDIA lit ce post afin de savoir exactement de quel distributeur provient cette carte graphique ; la société ne doit pas prendre à la légère les délais de mise sur le marché.











Le test, effectué sans les pilotes de sortie du RTX 3060 (qui ne seront pas disponibles avant une semaine), montre que la carte graphique plafonne ses propres performances d'extraction un peu après le début du traitement des algorithmes d'extraction. La carte, identifiée dans les captures d'écran ci-dessous comme étant étiquetée "1", montre une baisse de performance des 41,5 MH/s initiaux à 24-24 MH/s.



La carte identifiée comme "2" est une GeForce GTX 1080 Ti, qui ne présente pas la même baisse de performance (naturellement). Le fait que la carte ait affiché ce comportement sans pilotes de sortie montre que la solution de NVIDIA est, au minimum, basée sur le BIOS et n'est pas une solution à petit budget basé sur des pilotes qui a été mise en place de manière aléatoire pour faire bonne mesure. Et une fois de plus, c'est une carte ZOTAC qui est sous les feux de la rampe dans le secteur minier. Est-ce un modèle ?



TECHPOWERUP